به گزارش خبرنگار مهر، جلد پنجم از مجموعه سیزده‌جلدی «تاریخ ایران از نگاهی دیگر» تألیف محمد نیک‌بخت، پژوهشگر تاریخ، به تازگی توسط انتشارات آذینه‌گل‌مهر منتشر و در بازار کتاب ایران عرضه شده است.

این جلد در ۷۶۰ صفحه به رویدادهای قرن پنجم شاهنشاهی (از سال ۱۵۹ تا ۶۰ پیش از میلاد) می‌پردازد و یکی از مقاطع حساس تاریخ ایران باستان را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد.

در این دوره تاریخی، مقدونیه با پرچمداری شخصی به نام پرسئوس که جانشین فیلیپ پنجم، پادشاه مقدونیه بود، در برابر رومیان و برای اخراج آنان از یونان به تنهایی تلاش می‌کرد. در قرن چهارم شاهنشاهی، دولت روم به ثروت‌های شرق چشم داشت و شرق که در دستان پادشاهان بی‌لیاقت سلوکیان و بطالسه اداره می‌شد، در پیچ و خم تاریخ سرگرم جدال‌های خانگی بودند و هر دو پادشاهی در برابر رومی‌های قدرتمند به شدت ضعیف شده بودند. «تاریخ ایران از نگاهی دیگر» جلد پنجم (قرن پنجم)، ادامه تحولات این دوران را از سال چهارصد و یک شاهنشاهی تا سال پانصدم شاهنشاهی برمی‌شمارد.

مجموعه «تاریخ ایران از نگاهی دیگر» حاصل بیش از ۲۵ سال پژوهش محمد نیک‌بخت است. این پروژه در ۱۳ جلد، تاریخ ۱۲۱۰ ساله ایران باستان (از آغاز دوره هخامنشی در سال ۵۵۸ پیش از میلاد تا مرگ یزدگرد سوم ساسانی) را به روشی مبتنی بر گاهشماری دقیق و به صورت سال به سال ثبت و تحلیل می‌کند. ساختار این مجموعه به گونه‌ای طراحی شده که هر جلد به وقایع یک سده مشخص می‌پردازد تا دسترسی پژوهشگران و خوانندگان به دوره‌های خاص تسهیل شود.

کتاب «تاریخ ایران از نگاهی دیگر (جلد پنجم)» اثر محمد نیک‌بخت در ۷۶۰ صفحه، با شمارگان ۷۰۰ نسخه و بهای ۸۵۰ هزار تومان توسط انتشارات آذینه‌گل‌مهر منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.