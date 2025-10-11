قدرت مقاومت، دشمن را ناگزیر کرد مذاکره را رو در رو انجام دهد

یه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد رئیس حوزه علمیه امام رضا (ع) به مناسبت پیروزی جبهه مقاومت در درس خارج حوزه علمیه امام رضا (ع) در پیامی این پیروزی را تبریک گفت. در این پیام آمده است:

آن‌چه را که در این ایامِ نورانی، به عنوان «فتح‌الفتوح» برای جبهۀ مقاومت رقم خورد، به پیشگاهِ حضرت حجتِ منتظر ـ عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف ـ و به محورِ استوارِ مقاومت، رهبرِ فرزانه‌ی انقلاب، که عمودِ خیمۀ جهاد و استقامت در این عصرند، و به همۀ ارکانِ این جبهه در سراسرِ گیتی، از مسلمان و غیرمسلمان، از شیعه و سنی، از ایران و دیگر دیار، از مردمانِ غربِ آسیا تا آفریقا و اروپا و آمریکای لاتین، تبریک و تهنیت می‌گوییم و در این میان، یادِ شهیدانِ والامقامی را گرامی می‌داریم که با نثارِ جانِ خویش، و مجاهدانِ بی‌ادعایی که با تلاش‌های خستگی‌ناپذیرِ خود، بسترِ این فتحِ عظیم را فراهم آوردند؛ در برابرِ ایشان سر تعظیم فرود می‌آوریم.

دشمن، دو سال تمام، قتل‌عام کرد، جنایت کرد، نسل‌کشی را مرتکب شد؛ چنان که تاریخ، نظیرِ آن را به خاطر ندارد. چهار هدفِ اصلی را پی می‌گرفت، اما به هیچ‌یک دست نیافت و سرانجام، ناچار شد ـ همچون جنگِ تحمیلیِ دوازده‌روزه ـ تن به سازش با جبهۀ مقاومت، با نمایندگیِ والای غزه دهد. ناچار شد بپذیرد که فلسطین، واقعیتی است تردیدناپذیر؛ که جبهۀ مقاومت، قدرتی است انکارناشدنی؛ که مجاهدان، پابرجا و پایدارند و خواهند ماند. ناچار شد پشتِ میزِ مذاکره بنشیند، در حالی که در برابرِ او، نشانِ فلسطین می‌درخشد و او ناگزیر است با همان رزمندگانی گفتگو کند که می‌خواست از صفحۀ روزگار محوشان کند؛ و حتی به خواست آنان، مذاکره را رو در رو انجام دهد.

آنان، با پشتیبانیِ همه‌جانبۀ آمریکا و حضورِ نمایندگانِ متعدد از آن کشور و دیگر کشورهای منطقه، نتوانستند حتی یکی از برنامه‌های خود را عملی کنند. نه اسرای خویش را آزاد کردند، نه توانستند جریانِ رزمندگانِ قسام را نابود کنند ـ که بلکه ایشان، قدرتمندتر و محبوب‌تر شدند ـ و نه غزه و فلسطین را از جغرافیای سیاسی حذف کردند. و نه با تضعیفِ جریانِ فلسطین، توانستند «طرح شوم صلح ابراهیمی» را به کرسیِ تحقق بنشانند؛ بلکه آن چنان این زمینه از میان رفت که کشورهای پشت‌پرده، دیگر جرئتِ اندیشیدن به آن را نیز ندارند.

خداوند متعال، به دستِ دشمن، کاری کرد که در تاریخِ بشر، بی‌سابقه بود: ملتی مظلوم، این‌سان در دل‌های جهانیان جای گرفت. آمریکا و اسرائیل و دست‌نشاندگانشان می‌خواستند پرچمِ فلسطین و غزه را از صفحه‌ی روزگار محو کنند، اما آن پرچم، جهانگیر شد؛ به مقیاسِ میلیاردها نسخه تکثیر شد و در سراسرِ گیتی به اهتزاز درآمد. آرمانِ فلسطین، آرمانی جهانی شد؛ و مقاومتِ غزه، نمادِ حیات و امید.

مقامِ معظمِ رهبری، در آغازِ عملیاتِ «طوفان الاقصی» فرمودند: «این اتفاق، برای اسرائیل جبران‌ناپذیر است و این آبروی از دست‌رفته، بازنخواهد گشت.» این، تنها بخشی از نتایجِ درخشانِ این صبحِ پیروزی است و باید چشم به آینده داشت تا شکوفه‌های دیگرِ این درختِ برکت را ببینیم.

این پیش‌بینیِ دقیق، که با مددِ امدادهای غیبی همراه بود، از مصادیق «الطافِ خفیۀ الهی» است ـ چنان که در بیانِ حضرت امام خمینی (ره) می‌شنیدیم و باطنی عمیق و نورانی در پسِ خود دارد. این واقعه به همگان اثبات کرد که اگر بایستیم و پایداری کنیم، پیروزیم و هرگز شکست نخواهیم خورد؛ و اگر سستی کنیم، زیان خواهیم دید.

از درخشان‌ترین نکاتِ این رویدادِ عظیم، این بود که در کنارِ مردمِ غزه، تنها شیعیانِ پیروِ مکتبِ اهل‌بیت (علیهم‌السلام) ایستادند و تنها از ایشان سپاس‌گزاری شد: ایران ایستاد، لبنان ایستاد، یمن ایستاد، عراق ایستاد. در حالی که بسیاری از کشورهای اهلِ سنت، پشتِ پرده در پیِ سازش بودند و حتی دستِ دوستی به سوی دشمن دراز می‌کردند. این شیعیانِ حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) بودند که مردانه در کنارِ مظلومانِ غزه ایستادند و دشمن را به زانو درآوردند. این پیروزی را به همۀ پیروانِ این مکتبِ نورانی، ویژه تبریک می‌گوییم.

اسرائیل، یک موجودیتِ ملی و طبیعی نیست؛ بلکه پادگانی است از غاصبان و مزدورانِ کفر و استکبار، دست‌نشاندگانِ آمریکا و ناتو و صهیونیسم. صهیونیست‌هایی که بسیاری از آنان یهودی نیستند و یهودیانی که صهیونیست نیستند. این جریانِ صهیونیسم است که جوهرِ فکریِ آمریکای امروز را تشکیل داده و در برابرِ مسلمانان ایستاده است و این صهیونیسم بود که تسلیم شد. روزی که این پادگانِ غصب از جغرافیای سیاسی حذف گردد، آن‌گاه اسرائیل به‌راستی نابود شده است.

پیروزیِ کنونی، طلیعۀ فتح‌الفتوحی بزرگ‌تر است؛ نویدی است برای همۀ آزادگان جهان که حق‌پرستی و مقاومت، سرانجامی نورانی دارد.