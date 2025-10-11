مالکیت ۲۸۰۰ هکتار اراضی غیرملی در استان بوشهر تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: این مهم در جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان و با بررسی و تصویب نتایج تفسیر مربوط به چهار پلاک ثبتی محقق شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: در همین جلسه، هشت هزار و ۱۹۵ هکتار از عرصههای ملی این مناطق نیز تثبیت و ساماندهی شد.
مشایخی با اشاره به مزیت اصلی این تصمیمها تصریح کرر: بزرگترین دستاورد تثبیت اراضی غیرملی، امکان صدور اسناد تکبرگ مالکیت برای اراضی کشاورزی است. این اسناد رسمی، حق مالکیت بهرهبرداران را به طور کامل و قانونی به رسمیت میشناسد و امنیت حقوقی آنان را تضمین میکند.
