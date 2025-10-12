به گزارش خبرنگار مهر، حمید عزیزی، عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، درباره حمایت‌های مالی کمیته ملی المپیک در آستانه اعزام به بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی بحرین گفت: کمیته ملی المپیک حداکثر تسهیلات ممکن را فراهم کرده تا فدراسیون‌ها، کادرهای فنی و به‌ویژه ورزشکاران بتوانند با خیال آسوده‌تری در اردوها و متعاقباً در مسابقات حضور پیدا کنند. تورنمنت‌ها و رویدادهای پیش‌رو از جمله بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین و بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

وی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید که کمیته ملی المپیک حداکثر مقدورات خود را لحاظ کرده و پاداشی را که امکانش وجود داشته تعیین کرده است. از این بابت به شما اطمینان خاطر می‌دهم.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در ادامه درباره احتمال افزایش پاداش‌ها گفت: پاداش‌ها در حال حاضر نهایی شده و افزایشی نخواهد داشت. البته در صورتی که این موضوع در جلسه هیئت اجرایی مطرح شود مطمئناً مورد حمایت قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر نکته مهم تخصیص اعتبارات به کمیته ملی المپیک است که باید صورت بگیرد تا کمیته توانایی اجرای این موضوع را داشته باشد.

وی افزود: رویدادهای متعددی در سال جاری پیش‌روی کمیته ملی المپیک است. علاوه بر این رویدادها، پوشش‌هایی که از ابتدای این دوره کمیته برای اردوها صورت می‌گیرد، حقوق‌هایی که به قهرمانان پرداخت می‌شود و هزینه‌هایی که به‌صورت مستمر و نه موردی انجام می‌گیرد، موجب شده است که ضمن حفظ حمایت کافی از ورزشکاران و ایجاد انگیزه برای آن‌ها و مجموعه‌های فنی، تا حدودی توان مالی کمیته نیز محدود شود.

عزیزی تأکید کرد: با وجود این محدودیت‌ها، مطمئن باشید کمیته ملی المپیک همواره تلاش می‌کند بیشترین حمایت ممکن را از ورزشکاران به عمل آورد تا با انگیزه و آرامش خاطر در میادین بین‌المللی حاضر شوند.