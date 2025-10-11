استاندار: کاهش ۲.۵ درصدی نرخ بیکاری خوزستان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای اشتغال خوزستان گفت: نرخ بیکاری استان در تابستان سال جاری به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما این رقم برای ما قانع‌کننده نیست.

وی با اشاره به آمارهای اشتغال استان افزود: از سهمیه ۴۶ هزار و ۵۰۰ نفری طرح‌های اشتغالزایی ابلاغ شده به استان در سال ۱۴۰۴، تاکنون ۱۱ هزار و ۹۶۷ نفر معادل ۲۶ درصد در سامانه رصد اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: از تعداد ثبت شده در سامانه رصد اشتغال، ۹۲ درصد پس از صحت‌سنجی تأیید شده‌اند که نشان‌دهنده دقت در ثبت آمار است.

موالی‌زاده خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که هنوز به درصد مناسب در تحقق تعهدات اشتغال نرسیده‌اند، باید از منابع داخلی خود استفاده کنند و به رقم مطلوب دست یابند.

وی تأکید کرد: شهرستان‌هایی که به هر دلیلی نتوانسته‌اند به تعهدات اشتغال خود دست پیدا کنند، باید تلاش بیشتری صورت دهند تا این محقق شود.

استاندار خوزستان اظهار داشت: اگرچه بزرگترین اقتصاد دولتی کشور را داریم، اما باید به دنبال جستجوی زمینه‌های اشتغال در بخش خصوصی و تعاون باشیم که این به عنوان یک راهبرد باید مدنظر قرار گیرد.

موالی‌زاده افزود: اشتغال بانوان یکی از موضوعاتی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت بانوان در تمام بخش‌ها وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اشتغال بانوان صرفاً در مشاغل خانگی تعریف نمی‌شود و ما باید زمینه‌های به کارگیری بانوان و استفاده از ظرفیت آنان در مدیریت را تقویت کنیم.

استاندار خوزستان در پایان گفت: باید جلسات اشتغال را با فاصله کمتری برگزار کنیم و رصد دستگاه‌های مختلف در خصوص تعهد اشتغالشان به صورت مستمر ادامه یابد تا شاهد کاهش بیشتر نرخ بیکاری در استان باشیم.