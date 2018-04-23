بیکاری ابرچالش خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرینی مقدم شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه آموزش و صنایع وابسته در اهواز اظهار کرد: اولین نمایشگاه کارآفرینی و اشتغال را به همت مسئولان در استان خوزستان برگزار کردیم؛ ابر چالشی که هم اکنون کشور با آن مواجه است، بحث بیکاری و اشتغال است که تمام ارکان نظام و سیاست گذاری برای رفع آن بسیج شده است.

وی افزود: مقوله اشتغال و اشتغال پایدار نیاز به یک مقدماتی دارد؛ آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی کار، تأمین مالی، حمایت مالی، تأمین اجتماعی، بیمه و یک سلسله از مقدمات و هماهنگی ها باید فراهم شود تا اشتغال در کشور یا منطقه ای شکل بگیرد.



بحرینی مقدم عنوان کرد: به جرأت می توان مدعی شد که هم اکنون در تمامی زمینه ها تمام دستگاه های اجرایی استان خوزستان با تلاش مضاعف در راستای ایجاد اشتغال پایدار فعال هستند. اعداد و ارقام مؤید این مطلب است و سال گذشته با کمک دستگاه ها بیش از ۵۴ هزار نفر بیمه شده جدید را در سازمان بیمه تأمین اجتماعی به ثبت رساندیم.



معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان گفت: تلاش های متعددی صورت گرفته تا به این موفقیت و توفیق دست پیدا کنیم؛ پنجره واحد سرمایه گذاری یکی از تکالیف قانونی بوده که در قوانین مختلف تکلیف شده ولی در قانون بهبود محیط کسب و کار و اصل ۴۴ ولی تاکنون مغفول بوده است.



بحرینی مقدم تصریح کرد: دستگاه های استعلام شده یا صادرکننده مجوز در خوزستان ۳۳ مورد بودند که فرآیندهای صدور مجوز را احصاء و فاز اول پنجره الکترونیک را به زودی افتتاح می کنیم و امیدواریم با این تسهیلات جدید شاهد تسهیل در سرمایه گذاری داخلی و خارجی باشیم. پروژه ها را برای فراخوان و مناقصه آماده می کنیم و امیدوارم تحرک بسیار خوبی در زمینه اشتغالزایی در مناطق مختلف داشته باشیم.



وی با اشاره به اینکه تلاش می شود تا سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان افزایش پیدا کند، افزود: با همت دستگاه ها بر اساس آمار و مستندات بیش از ۲۳۰ پروژه بالای یک میلیارد تومان سرمایه گذاری را رصد کردیم که با بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان و ۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری در نقاط مختلف استان فعال هستند.

بحرینی مقدم گفت: طرح اشتغال فراگیر بند الف و ب تبصره ۱۸، اشتغال مناطق عشایری، روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت را داریم که با کمک همه دست اندرکاران نظام و استان در این طرح، یک هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان منابع و اعتبار داریم.



معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان بیان کرد: سال گذشته کمیته های فنی و شورای اشتغال را در ۲۷ شهرستان برگزار و جلسات خوب و کاملی بودند؛ ستاد جذب و حمایت، تسهیل و کمیته شهرستانی فعال و تاکنون ۳۹ کمیته فنی در استان برگزار شده است. همچنین بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی روستایی درنظر گرفته شده که بیش از ۱۰ هزار طرح و پیشنهاد را در نقاط مختلف استان داشتیم که از این میزان حدود یک هزار و ۱۰۰ طرح در شهرستان ها تصویب و در مرکز استان تأیید شد. بیش از ۴۱۱ طرح بالغ بر ۵۶۰ میلیارد تومان از طرح ها به بانک ها ارجاع شد؛ با متوسط سرانه ۷۵ میلیون تومان برای هر اشتغال امیدواریم توفیق خوبی حاصل شود.



بحرینی مقدم افزود: برای اولین بار در کشور کمک های فنی و اعتباری را به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی اختصاص دادیم که تسهیلات ارزان قیمت زیر هشت درصد سود و به بنگاه ها اختصاص داده شد. بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان مشارکت و توانمندسازی با بنیاد برکت منعقد شده است.



وی تصریح کرد: مشاغل خرد و خانگی ۳۲ میلیارد تومان ابلاغ اعتبار شده و بر اساس آیین نامه تا سقف ۲۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود و با همه این اعتبارات و کارهایی که در سطح استان اجرا می شود امیدواریم که یک سال طلایی را در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری در خوزستان داشته باشیم.



با وجود همه این تلاش های انجام شده استان خوزستان در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ نرخ بیکاریش ۲۵.۳ درصد بوده و نرخ مشارکت فعالیت اقتصادی که جزو شاخص های کلیدی اقتصاد است ۳۵ درصد بوده که در سرشماری ۹۵ نرخ بیکاری به ۱۴.۳ درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد رشد داشته است.



معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان گفت: فرصت طلایی را پیش رو داریم و از جمعیت غیرفعال و نسبت تکفل به شدت کاهش پیدا کرده و جوانان و افراد جویای کار به نرخ قابل قبولی رسیدند و این مؤید این است که باید با تلاش مضاعف و همدلی در همه دستگاه ها و بخش خصوصی و دولتی برای اشتغالزایی بیشتر تلاش کنیم تا بتوانیم جوابگوی بازار کار در خوزستان باشیم و با برنامه های ملی بتوانیم جوابگوی این تقاضا در خوزستان باشیم.



بحرینی مقدم تاکید کرد: از میانگین نرخ بیکاری کشور دو دهم بیشتر هستیم و توجیه آن هم این است که میزان مشارکت اقتصادی افزایش و میزان فارغ التحصیلان ممکن است به بازار کار افزوده یا بانوان مشارکت بیشتری داشتند.