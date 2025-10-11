به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در دیدار با دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که با حضور معاونان و مشاوران این وزارتخانه برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در استان هرمزگان تأکید کرد.
جراره در ابتدای این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده هرمزگان در حوزه بهداشت و درمان، اظهار داشت: استان هرمزگان دارای سه دانشگاه علوم پزشکی مستقل در شرق، غرب و مرکز استان است که دانشگاههای شرق و غرب فاقد ردیف اعتباری مجزا هستند و اگر این دو دانشگاه نیز دارای ردیف بودجه مستقل شوند میتواند منشا تحول در نظام سلامت استان باشد مشروط بر اینکه حمایتهای لازم از سوی وزارت بهداشت صورت گیرد.
وی با تأکید بر لزوم تکمیل طرحهای نیمهتمام درمانی افزود: تکمیل و بهرهبرداری از بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، یکی از مطالبات جدی مردم استان است و لازم است با تسریع در تأمین تجهیزات و منابع، این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
نماینده مردم هرمزگان همچنین خواستار صدور مجوز ساخت بیمارستانهای جدید در جوار صنایع بزرگ استان با مشارکت صنایع و دانشگاههای علوم پزشکی شد و گفت: با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع، میتوان بخشی از نیازهای حوزه درمان در مناطق صنعتی و پیرامونی را برطرف کرد و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی را گسترش داد.
جراره در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات تشخیصی و تخصصی در استان بیان کرد: باید دستگاههای تشخیصی نوین برای مراکز درمانی شهرستانهای بندرعباس، قشم، حاجیآباد، خمیر و ابوموسی تخصیص یابد تا بیماران برای خدمات پایهای مجبور به مراجعه به مرکز استان نباشند.
وی تجهیز بخش سوختگی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، تکمیل کلینیک بیمارستان حاجیآباد و تجهیز بیمارستان بندر خمیر در حوزههای سیتیاسکن، آیسییو و چشمپزشکی را از دیگر اولویتهای ضروری اعلام کرد.
نماینده مردم هرمزگان با اشاره به نیاز جدی استان به افزایش تختهای آیسییو گفت: بیمارستانهای حوزه انتخابیه با کمبود جدی تخت آیسییو مواجهاند و این مسئله در زمان بحرانهای درمانی و فصلی مشکلات جدی ایجاد میکند؛ از اینرو افزایش ظرفیت آیسییو در اولویت است.
وی همچنین درخواست افزایش ظرفیت دیالیز در بیمارستان کودکان و سایر مراکز درمانی استان را مطرح کرد و افزود: با توجه به افزایش بیماران نیازمند دیالیز، توسعه زیرساختهای این حوزه امری اجتنابناپذیر است.
جراره از درخواست ساخت هتل بیمارستانی برای بیماران دیردرمان خبر داد و تصریح کرد: بسیاری از بیماران استان ناچارند برای درمانهای طولانیمدت در بندرعباس اقامت داشته باشند؛ احداث هتل بیمارستانی میتواند به تسهیل شرایط این بیماران و خانوادههایشان کمک شایانی کند.
وی همچنین بر تأمین دستگاه آنژیوگرافی برای استان از محل مسئولیت اجتماعی صنایع تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند در تشخیص و درمان بهموقع بیماران قلبی بسیار مؤثر باشد و بخشی از مراجعات به استانهای دیگر را کاهش دهد.
نماینده مردم هرمزگان با تأکید بر ضرورت ایجاد اورژانس هوایی جدید و اضافه شدن بالگرد امدادی به استان خاطرنشان کرد: پراکندگی جغرافیایی و جزیرهای بودن بخشهایی از استان، لزوم تجهیز استان به ناوگان امدادی هوایی را دوچندان کرده است در شرایط اضطراری، ثانیهها حیاتیاند و وجود بالگرد امدادی میتواند جان بسیاری از هماستانیها را نجات دهد.
جراره در ادامه با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای افزایش هزار تخت بیمارستانی در استان گفت: افزایش ظرفیت تخت بدون تقویت نیروی انسانی کارآمد نتیجهبخش نخواهد بود ضروری است همزمان با توسعه فیزیکی بیمارستانها، نیروی درمانی متخصص و فوقتخصص نیز تأمین شود.
وی پیشنهاد داد برای ماندگاری کادر درمان در استان، از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع برای ساخت منزل و خانههای زیست پزشک و هم برای تقویت حقوق و مزایا استفاده شود تا پزشکان و پرستاران متخصص، انگیزه کافی برای ماندن در هرمزگان داشته باشند.
نماینده مردم هرمزگان همچنین به کمبود بهورز و خانههای بهداشت در مناطق روستایی و کمبرخوردار استان اشاره کرد و افزود: در این زمینه، انتظار داریم برای جذب بهورزهای جدید و صدور مجوز تأسیس خانههای سلامت و مراکز شبانهروزی روستایی اقدام شود.
جراره در پایان تأکید کرد: ارتقای سطح خدمات درمانی، توسعه زیرساختهای بهداشتی و فراهمسازی امکانات تخصصی در مناطق کمبرخوردار، از اولویتهای جدی استان هرمزگان است این پیگیریها تا تحقق کامل مطالبات مردم ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همراهی وزارت بهداشت، گامهای مؤثری در مسیر توسعه سلامت استان برداشته شود.
نظر شما