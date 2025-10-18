به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره شنبه شب در آیین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان اظهار کرد: استان هرمزگان دارای توانمندی‌های متنوعی است که به تدریج در سطح ملی و بین‌المللی شناخته می‌شود.

وی به موفقیت یکی از روستاهای جزیره قشم اشاره کرد که به عنوان یکی از برترین روستاهای گردشگری جهان معرفی شده و این موضوع نشان‌دهنده استعداد و ظرفیت‌های بالقوه انسانی و اقتصادی استان است.

جراره ضمن تبریک به صنعتگران و معدنکاران نمونه، تلاش و پشتکار فعالان بخش تولید را ستود و بر اهمیت تولید به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات کشور تاکید کرد که مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد.

ضرورت تقویت زیرساخت‌ها برای تحقق سهم ۱۰ درصدی هرمزگان در رشد اقتصادی کشور

نماینده مردم بندرعباس با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان در حوزه صنایع گفت: هرمزگان استانی بی‌نظیر است که می‌تواند در بخش‌های مختلف صنعتی فعالیت کند و سهم ۱۰ درصدی از رشد اقتصادی کشور به آن اختصاص یافته است.

وی در عین حال به مشکلات زیرساختی استان به ویژه در حوزه راه اشاره کرد و گفت: رفع این مشکلات با اعتبارات استانی ممکن نیست و نیازمند حمایت‌های ملی است.

جراره ابراز امیدواری کرد: جلسات جاری و به ویژه آیین تجلیل از صنعتگران بتواند دغدغه‌ها و نیازهای فعالان صنعتی استان را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد تا مسیر توسعه هموار شود.

تاکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و اشتغال‌زایی در استان

فاطمه جراره با بیان اینکه صنایع تبدیلی در استان هرمزگان کمتر توسعه یافته است، تاکید کرد: با همکاری بین دستگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌توان صنایع تبدیلی را گسترش داد و این امر می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رونق اقتصادی استان باشد.

وی افزود: استان هرمزگان دارای منابع غنی و صنایع مادر است که اگر فرآوری و تبدیل محصولات در داخل استان صورت گیرد، می‌تواند هزینه‌های اضافی و بار اقتصادی بر دولت و کشور را کاهش دهد.

درخواست شفافیت در سهم مسئولیت‌های اجتماعی استان هرمزگان

جراره ضمن قدردانی از صنایع فعال استان در پرداخت مسئولیت‌های اجتماعی، از ضرورت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره سهم واقعی استان در این زمینه سخن گفت و یادآور شد: استان هرمزگان نسبت به دیگر استان‌ها رقم بسیار حداقلی در مسئولیت‌های اجتماعی دریافت می‌کند.

وی خواستار تعیین دقیق و شفاف سهم استان هرمزگان از مسئولیت‌های اجتماعی شد تا مردم بهتر بتوانند اعتماد کنند و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای با توجه به این واقعیت‌ها به شکل موثرتری انجام شود.

نماینده مردم بندرعباس به مشکلات حوزه آب و برق استان اشاره کرد و گفت: ادامه این مشکلات باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به استان و کشور می‌شود و راهکار اساسی آن ساماندهی و مدیریت سرزمینی است.

جراره تصریح کرد: عدم تحقق این برنامه‌ها می‌تواند صنایع استان را با چالش‌های جدی روبرو کند، در حالی که استان با حداقل امکانات توان فعالیت‌های صنعتی قابل توجهی دارد.

ضرورت ایجاد بیمارستان تخصصی سوختگی و توجه به زیرساخت‌های بهداشتی صنایع

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نبود بیمارستان تخصصی سوختگی در استان اشاره کرد و گفت: با وجود پالایشگاه‌ها و صنایع متعدد در هرمزگان، چنین مرکزی وجود ندارد و ضرورت دارد با همکاری دستگاه‌های مختلف زمین مناسب اختصاص یافته و سهم صنایع در تامین زیرساخت‌ها مشخص شود تا خدمات لازم به مردم و کارکنان صنایع ارائه شود.

جراره در پایان ضمن تقدیر از فعالان صنعتی گفت: متاسفانه در زمینه نشاندار کردن مالیات صنایع برای پروژه‌های عمرانی استان ضعیف عمل شده و هرمزگان نسبت به دیگر استان‌ها عقب است.

وی افزود: با هدف‌گذاری درست و شفاف می‌توان از ظرفیت‌های صنایع برای توسعه زیرساخت‌های استان استفاده کرد و پروژه‌های توسعه‌ای را با مشارکت بخش خصوصی و دولت به پیش برد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به رشد و توسعه همه‌جانبه استان هرمزگان از همه صنعتگران و معدنکاران نمونه استان تقدیر و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.