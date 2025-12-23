علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر در واکنش به اظهارنظر اخیر یک انجمن دندان‌پزشکی مبنی بر اینکه مردم به جای ترمیم دندان، به سمت کشیدن آن بروند، تأکید کرد: دندان‌ها از نعمت‌های منحصر به فرد خداوند هستند و هر یک نقش ویژه‌ای در سلامت دهان و بدن ایفا می‌کنند و کشیدن دندان به عنوان یک شاخص منفی در سلامت دهان محسوب می‌شود و تنها در مواردی که دندان غیرقابل ترمیم باشد، اجتناب‌ناپذیر است.

ترمیم اولویت دارد، کشیدن آخرین راهکار

وی ادامه داد: دندان‌ها نباید بدون دلیل کشیده شوند و در صورت آسیب یا پوسیدگی، راهکار اول درمان و ترمیم است و حفظ دندان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و حتی از دست دادن یک یا دو دندان می‌تواند بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی فرد تأثیر منفی بگذارد.

رئیسی همچنین به اهمیت جایگزینی دندان‌های از دست رفته اشاره کرد و گفت: در صورتی که دندانی از دست برود، جایگزینی آن با روش‌های مناسب مانند ایمپلنت یا پروتز ضروری است تا فرد بدون دندان باقی نماند.

وی در پایان یادآور شد: ترویج کشیدن دندان به جای ترمیم نه تنها سلامت دهان را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند هزینه‌های درمانی بلندمدت و مشکلات تغذیه‌ای و گفتاری را افزایش دهد. توصیه ما به همه مردم، مراقبت و نگهداری از دندان‌ها و مراجعه به دندان‌پزشک در مراحل اولیه آسیب است.