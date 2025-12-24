به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴» را به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.
درنامه ابلاغ علیرضا رئیسی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور آمده است:
«با عنایت به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، طبق آئین دینی و مذهبی در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی ماه سال جاری، برنامهریزی برای تأمین سلامت معتکفین، روزهداران و نمازگزاران محترم و نظارت بر رعایت شیوهنامه بهداشتی در برگزاری مراسم اعتکاف از اهمیت ویژهای برخوردار است. خواهشمند است دستور فرمائید با همکاری و هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی، مطابق شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ پیوست برنامهریزی و اقدام مقتضی به عمل آمده و از نتیجه مرکز سلامت محیط و کار این معاونت را مطلع کنید»
نظر شما