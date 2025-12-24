  1. سلامت
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴» را به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴» را به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

درنامه ابلاغ علیرضا رئیسی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آمده است:

«با عنایت به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، طبق آئین دینی و مذهبی در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی ماه سال جاری، برنامه‌ریزی برای تأمین سلامت معتکفین، روزه‌داران و نمازگزاران محترم و نظارت بر رعایت شیوه‌نامه بهداشتی در برگزاری مراسم اعتکاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خواهشمند است دستور فرمائید با همکاری و هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی، مطابق شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ پیوست برنامه‌ریزی و اقدام مقتضی به عمل آمده و از نتیجه مرکز سلامت محیط و کار این معاونت را مطلع کنید»

