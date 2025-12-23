سازمان جهانی بهداشت شریک راهبردی ایران در حکمرانی سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در دیدار با آواد ماتاریا، رئیس دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، با تأکید بر چارچوب همکاری راهبردی میان ایران و این سازمان، گفت که تجربه همکاریهای گذشته نشان داده تعامل مبتنی بر احترام نهادی، اعتماد متقابل و همراستایی راهبردی به خروجیهای پایدار و اثرگذار در نظام سلامت منجر میشود.
وی افزود: مسیر آینده همکاریها باید از دریافت حمایتهای پراکنده به سمت همآفرینی راهحلهای مشترک حرکت کند؛ راهحلهایی که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای ملی، برای کشورهای منطقه نیز قابل استفاده باشند. در این چارچوب، سازمان جهانی بهداشت در قلب تحول نظام سلامت قرار دارد و نقش آن در ارتقای استانداردها و تقویت ظرفیتهای ملی حیاتی است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت اولویتهای راهبردی سلامت کشور را شامل جوانی جمعیت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع، خودمراقبتی هدایتشده و توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت برشمرد و گفت: جوانی جمعیت مسئلهای بنیادین در سلامت عمومی و توسعه ملی است و سرمایهگذاری در حوزه سلامت باروری، مادر، نوزاد، کودک و نوجوان بیشترین بازده بلندمدت را دارد.
رئیسی پزشکی خانواده را ستون فقرات پوشش همگانی سلامت دانست و افزود: اجرای مؤثر این برنامه نقش تعیینکنندهای در ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت دارد. خودمراقبتی هدایتشده نیز ابزاری مهم برای افزایش تابآوری خانوادهها و کاهش فشار بر نظام سلامت است و همراهی فنی سازمان جهانی بهداشت در بومیسازی چارچوبها و استانداردسازی خدمات ضرورت راهبردی دارد.
در ادامه، آواد ماتاریا، رئیس دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، با ابراز علاقه ویژه به ایران گفت که برخی از برجستهترین اساتید راهنمای او در حوزه سلامت از میان اساتید ایرانی بودهاند.
وی با تأکید بر اهمیت برنامه شهرهای سالم افزود که این برنامه بستر اصلی تحقق عدالت سلامت و کاهش نابرابریهاست و طراحی شهری مناسب، حملونقل پایدار و محیط زیست سالم تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی دارد.
رئیس دفتر سازمان جهانی بهداشت همچنین سالمندی را فرصتی برای توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاری در مراقبتهای اولیه، پیشگیری از بیماریهای مزمن و تقویت حمایتهای اجتماعی از سالمندان از الزامات نظامهای سلامت آینده است.
ماتاریا با اشاره به نقش اقتصاد سلامت گفت که تصمیمسازیهای پایدار در حوزه سلامت نیازمند تحلیل هزینه–اثربخشی و اولویتبندی مداخلات بر اساس بازده اقتصادی و اجتماعی است و پیوند شهرهای سالم، سالمندی سالم و اقتصاد سلامت میتواند نظامهای سلامت منطقه را مقاومتر و کارآمدتر کند.
نظر شما