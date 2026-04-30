آزیتا حکمتدوست، متخصص تغذیه بیمارستان آیتالله طالقانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با تأکید بر نقش کلیدی والدین گفت: ذائقه غذایی کودکان از سالهای ابتدایی زندگی شکل میگیرد، اما حتی در سنین بالاتر هم میتوان با راهکارهای ساده، آن را به سمت تغذیه سالم هدایت کرد.
ذائقه غذایی از سالهای اول زندگی شکل میگیرد
حکمتدوست، با اشاره به بدغذایی برخی کودکان اظهار کرد: بعضی از بچهها نسبت به غذاهای سالم گارد دارند و خوراکیهای صنعتی را ترجیح میدهند، اما والدین باید بدانند که ذائقه کودک قابل ساختن است.
وی افزود: برای کودکانی که در سنین پایین هستند، بهویژه در یکی دو سال اول زندگی، فرصت طلایی برای شکلگیری ذائقه وجود دارد. در این دوره باید از دادن غذاهای خیلی شور، خیلی شیرین و سرخکرده پرهیز کرد و کودک را به غذاهای سالم عادت داد.
برای کودکان بزرگتر هم هنوز امید هست
این متخصص تغذیه با بیان اینکه اگر کودک بزرگتر شده باشد، کار سختتر اما غیرممکن نیست، ادامه داد: در این شرایط، خانوادهها باید بهتدریج فضای خانه را تغییر دهند و غذاهای سالم بیشتر در دسترس باشند و خوراکیهای ناسالم کمتر دیده شوند.
حکمتدوست تأکید کرد: رفتار والدین تأثیر مستقیمی بر انتخاب غذایی کودکان دارد و خانوادههایی که خودشان سر سفره غذاهای سالم مثل سبزیجات یا زیتون مصرف میکنند، بدون اجبار، این عادت را به فرزندانشان منتقل میکنند و حتی اگر آن غذا در ابتدا برای کودک جذاب نباشد، به مرور به آن علاقهمند میشود.
انتخاب، تزئین و کاهش تدریجی نمک و شکر
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به راهکارهای عملی گفت: بهتر است والدین ببینند کودک به کدام سبزی یا میوه علاقه بیشتری دارد و از همانها شروع کنند و تزئین زیبا و جذاب غذا هم میتواند مؤثر باشد، همچنین باید بهتدریج میزان نمک و شکر غذاها را کاهش داد تا ذائقه کودک آرامآرام تغییر کند.
اول غذای سالم، بعد خوراکی دلخواه
وی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که کودک گرسنه است، بهتر است ابتدا غذای سالم به او داده شود، چون اشتهای بیشتری دارد و اگر قرار است خوراکی ناسالمی هم مصرف شود، در انتها و به مقدار کم باشد. این روشها به مرور ذائقه کودک را به سمت تغذیه سالم سوق میدهد.
