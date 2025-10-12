به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله فصیحیرامندی، عصر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر قزوین اظهار کرد: ورود مسئولانه و پدرانه حضرت آیتالله مظفری به موضوع مدیریت شهری و مسائل میان شورا و شهرداری، منشأ خیر و برکت بود. ایشان هم از طریق مکاتبه اختصاصی و هم در خطبههای نمازجمعه، تذکرات و توصیههای ارزشمندی مطرح کردند که با استقبال و قدردانی اعضای شورا همراه شد.
وی افزود: به پیشنهاد آقای فرمانی، یکی از اعضای شورا، جلسهای با نماینده محترم ولیفقیه برگزار شد و در آن دیدار، آیتالله مظفری ضمن ابراز محبت و لطف به خادمان مردم در شورا و شهرداری، رهنمودها و نصایح حکیمانهای ارائه کردند که راهگشای ما در ادامه مسیر خواهد بود.
رئیس شورای شهر قزوین تأکید کرد: ما نماینده ولیفقیه را به عنوان استمرار ولایت میدانیم و معتقدیم که تبعیت از رهنمودهای ایشان، ضامن وحدت، آرامش و خدمت صادقانه به مردم است.
وی تاکید کرد: انشاءالله با تأکید بر فرمایشات ایشان، در ماههای باقیمانده از دوره شورا، با همدلی، همفکری و تلاش مضاعف بتوانیم رضایت مردم شریف قزوین را جلب کنیم.
فصیحیرامندی در پایان با اشاره به عملکرد مثبت مدیریت شهری گفت: به باور من و سایر همکاران، در این دوره اقدامات ارزشمندی با پیگیری شورای اسلامی شهر، همراهی شهردار و تلاش جهادی مجموعه همکاران شهرداری انجام شده و امیدواریم بتوانیم این مسیر خدمت را توسعه داده و ثمرات آن را برای مردم قزوین هر روز ملموستر کنیم.
