۳۰ درصد عوارض خروج از کشور به گردشگری اختصاص پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، در این نشست انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بحث اصلی ما بازاریابی و تبلیغات است که در این زمینه باید به سمت روایت سازی برویم.

وی با اشاره به عقد تفاهم نامه با سازمان هواپیمای، گفت: یکی از اقدامات ما عقد تفاهم نامه با این سازمان بود، که باید ۳۰ درصد از عوارض خروج از کشور به صنعت گردشگری اختصاص یابد که مبلغ آن حدود ۳ همت خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در بخش گردشگری دریایی ۷ استان درگیر هستند، قرار است هفته آینده مشکلات بین منابع طبیعی و حرایم مطرح و مرتفع شود.

بندپی درباره سوخت و فراورده‌های نفتی نیز گفت: در بحث سوخت رایزنی‌هایی با شرکت فراورده‌های نفتی انجام شده تا مشکلات حل شود.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: همچنین بازدید از پروژه‌های گردشگری که پیشرفت فیزیکی خوبی دارند از تسهیلات برخوردار خواهند شد و می‌توانند در اختصاص سهمیه بندی بانک‌ها موثر باشند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی افزود: بنا داریم تا برای مواقع بحران اتاق فکری شکل دهیم و نسبت به آموزش نیروی انسانی و تبدیل مدیریت سنتی به نوین و استفاده از بازاریابی در تولید محتوا تلاش می‌کنیم.

در ادامه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر جایگاه بنیادین این وزارتخانه در نظام حکمرانی فرهنگی کشور گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نه یک بخش حاشیه‌ای، بلکه یکی از ارکان شکل‌دهنده به انسجام ملی، امید اجتماعی و هویت ایرانی است؛ نهادی که می‌تواند با تکیه بر فرهنگ و تاریخ، نیروی پیش‌برنده توسعه و اعتماد عمومی باشد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تأکید بر لزوم تعامل مؤثر بین ستاد و استان‌ها اظهار کرد: وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به محورهای مأموریت وزارتخانه در دوره جدید گفت: نخستین محور، تعریف روشن جایگاه وزارت میراث‌فرهنگی در نظام حکمرانی فرهنگی کشور است. این وزارتخانه باید با رویکردی فراگیر و آینده‌نگر، سهم خود را در تقویت هویت، انسجام و سرمایه اجتماعی کشور ایفا کند.

وی در ادامه، انسجام ملی را زیربنای پایداری و پیشرفت جامعه دانست و تصریح کرد: انسجام، رمز بقای ایران و شرط تداوم پیشرفت است. همه نهادهای حاکمیتی، مدنی و فرهنگی در این مسیر نقش دارند و وزارت میراث‌فرهنگی با اتکا به ظرفیت فرهنگی و تاریخی خود می‌تواند محور وحدت و همبستگی ملی باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین به اجرای دقیق مفاد برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه پنج‌ساله وزارتخانه در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده و اجرای آن شاخص اصلی ارزیابی عملکرد مدیران‌کل است. انضباط برنامه‌ای و حرکت بر مدار سیاست‌های کلان، از اصولی است که به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.

صالحی‌امیری در ادامه بر لزوم شکل‌گیری اتاق فکر ملی میراث‌فرهنگی و شورای راهبری وزارتخانه تأکید کرد و گفت: کاهش بروکراسی، تصمیم‌سازی هوشمندانه و استفاده از ظرفیت نخبگان، لازمه سرعت‌بخشی به کارهاست. تفویض اختیار به استان‌ها انجام شده و مدیران باید از این اختیارات برای تحقق اهداف ملی استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تغییر تصویر عمومی نسبت به میراث‌فرهنگی اظهار کرد: میراث‌فرهنگی باید به‌عنوان عامل نشاط، هویت و رونق فرهنگی شناخته شود. ما نیازمند روایت‌سازی هستیم تا مردم احساس کنند هر اثر تاریخی بخشی از زندگی امروز آنهاست. ثبت‌جهانی یک اثر نباید صرفاً خبر اداری باشد، بلکه باید موجب افتخار، مشارکت و نشاط عمومی شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت ارتباط مؤثر با رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها همکاران اصلی ما در اقناع افکار عمومی‌اند. باید از خبرنویسی صرف عبور کنیم و با روایت‌سازی فرهنگی، ارزش میراث را برای مردم ملموس کنیم.

صالحی‌امیری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاری، رکن اصلی پویایی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. جذب سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی، کلید رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در این بخش است. مدیران‌کل باید فعالانه زمینه برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های استانی را فراهم کنند.