به گزارش خبرنگار مهر، مبین امیری پس از صعود مقتدرانه از مرحله گروهی رقابت های کانتندر جوانان تونس راهی جدول اصلی شد. او در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با قرعه استراحت روبه‌رو شد و بدون بازی یک مرحله دیگر صعود کرد.

نماینده کشورمان در نخستین دیدار خود در جدول حذفی، مقابل «هوگو پریرا» از پرتغال به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد و به جمع هشت بازیکن برتر این رقابت‌ها صعود کرد.

با صعود به مرحله یک چهارم، امیری یک گام دیگر تا مدال کانتندر جوانان تونس فاصله دارد.

هدایت ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده امین میرالماسی و سرپرستی کاروان اعزامی به عهده امین شیروانی است.