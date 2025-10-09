پینگ پنگ باز نونهال ایران در کانتندر تونس مدال برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دومین روز از رقابت های کانتندر جوانان تونس نیکان شیروانی در مرحله گروهی این رقابتها با سه پیروزی پیاپی و بدون از دست دادن حتی یک گیم، بهعنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد.
شیروانی در مرحله یکهشتم نهایی با قرعه استراحت روبهرو شد و در دیدار یکچهارم نهایی نیز با برتری ۳ بر ۱ مقابل مؤمن شغایر از تونس ضمن صعود به نیمه نهایی مدال خود را قطعی کرد.
نماینده کشورمان در مرحله نیمهنهایی برابر ماتوی مانانکوف از روسیه در دیداری نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۳ بر ۲ (۹–۱۱، ۱۱–۷، ۱۰–۱۲، ۱۱–۹، ۱۱–۷) مغلوب شد و در نهایت به مدال برنز این رقابتها دست یافت.
نیکان شیروانی و سایر نمایندگان کشورمان فردا نیز در ادامه رقابتهای کانتندر جوانان تونس در ردههای سنی زیر ۱۱ سال، زیر ۱۵ سال و زیر ۱۹ سال به میدان خواهند رفت.
