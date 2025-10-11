بررسی مشکلات ۶۰ کهگیلویه و بویراحمدی در دیدار با استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی در برنامه ملاقات عمومی روزهای شنبه در تشریح روند معمول این جلسات گفت: معمولاً با توجه به زمان اختصاص یافته، تقاضای ۲۰ تا ۲۵ نفر را در این جلسات بررسی میکردیم.
وی با اشاره به تغییر ایجاد شده در این هفته، افزود: در بررسی اخیر، مشاهده کردیم که تعداد متقاضیان و عزیزانی که در نوبت هستند، افزایش یافته و این احتمال وجود دارد که مدتی برای طرح مسائل خود معطل بمانند، بنابر این برای امروز تصمیم گرفتیم با ۶۰ نفر که ثبتنام کردند، ملاقات کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی، معاونین استانداری و کارشناسان مربوطه نیز حضور داشتند تا بتوانیم به بهترین شکل به درخواستها رسیدگی کنیم که بحمدالله روند کار به خوبی پیش رفت.
ویابراز کرد: قطعاً دستوراتی که صادر میشود، نهایتاً توسط دستگاه اجرایی مربوطه اعم از بانکها در موارد کمکهای مالی، بهزیستی، کمیته امداد، شهرداریها و تمامی نهادهای ذیربط با فوریت و سرعت لازم پیگیری و اجرایی خواهد شد.
به گفته رحمانی مسائل مطرح شده طیف وسیعی از فعالیتهای عمرانی مورد نظر هم استانیها گرفته تا مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی بود.
وی اضافه کرد: همه موارد با پیگیری جدی همکارانم در استانداری، واحد بازرسی و تلاش مجموعه مدیران و کارشناسان مربوطه، حل و فصل خواهد شد و انشاءالله خواهیم توانست رضایتمندی مردم عزیز را فراهم آوریم.
