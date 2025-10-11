به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی و امدادی هلال احمر گیلان با تقدیر از تلاش‌های هلال احمر استان و مسئولان آن، گفت: هلال احمر در گیلان و سراسر کشور همیشه در بحران‌ها حضوری مؤثر و تأثیرگذار داشته است و خدمات داوطلبانه این عزیزان، نه تنها در مقاطع عادی بلکه به ویژه در شرایط بحرانی، یادگار ماندگاری در تاریخ ایران خواهد بود.

وی با قدردانی ویژه از مسئولان هلال احمر استان اظهار کرد: «این بزرگواران نگاه ویژه‌ای به استان دارند و پیگیری‌های آنان باعث شده است که خدمات امدادی به شکل مطلوبی ارائه شود.

استاندار گیلان افزود: در مواقع بحرانی، وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، حضور هلال احمر باعث آرامش مردم و کاهش آسیب‌ها می‌شود؛ لباس هلال احمر برای مردم نمادی از امید و کمک است.

حق‌شناس همچنین از فرمانداران و همه کسانی که در صف مقدم خدمات امدادی حضور دارند تشکر کرد و گفت: این عزیزان با جان و دل در انتقال کمک‌ها و امدادرسانی فعالیت می‌کنند و تلاش‌هایشان قابل تقدیر است.

وی در پایان تاکید کرد: از همه داوطلبان، امدادگران و خیرین که در کنار هلال احمر برای کمک به هموطنان تلاش می‌کنند، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم این خدمات ارزشمند همچنان ادامه داشته باشد.