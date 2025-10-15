حق شناس: بنادر گیلان ۲۰ میلیون تُن ظرفیت تخلیه و بارگیری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس پیش از ظهر چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در سالن همایشهای اداره کل بنادر و دریانوردی بندرانزلی اظهار کرد: ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر گیلان بیش از ۲۰ میلیون تن است که با بهرهبرداری از پروژه راهآهن رشت–آستارا و تکمیل اتصال ریلی به بنادر شمالی کشور تحولی بزرگ در ترانزیت کالا و توسعه اقتصادی استان گیلان رقم میخورد.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر سواحل شمالی کشور گفت: با توسعه کریدور شمال–جنوب، تکمیل راهآهن رشت–آستارا و رشد ناوگان و نیروی انسانی، شمال ایران در دهه آینده شاهد تحولات گسترده در حوزه دریانوردی و حملونقل بینالمللی خواهد بود.
حق شناس با بیان اینکه مردم شمال کشور بر عکس مردم جنوب کشور رو به دریا زندگی نکردهاند ادامه داد: آینده توسعه گیلان و شمال کشور با دریا گره خورده و امروز زمان آن رسیده تا با نگاهی نو به دریا، ظرفیتهای بزرگ حملونقل، صید، گردشگری و آموزش دریایی را در استان فعال کنیم.
استاندار گیلان با اشاره به تحولات اخیر در صنعت دریایی کشور گفت: طی دو سال گذشته، شمار کشتیهای با پرچم جمهوری اسلامی ایران از حدود ۵۰ فروند به بیش از ۱۰۰ فروند و تعداد دریانوردان از یکهزار نفر به بیش از سههزار نفر افزایش یافته است؛ این شاخصها نشان از جهش محسوس در صنعت دریانوردی کشور دارد.
حقشناس با اشاره به سفر اخیر هیئتهای عالیرتبه روسیه و جمهوری آذربایجان و وزیر راه و شهرسازی به گیلان خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات انجامشده، مقرر شده سالانه ۱۵ میلیون تن بار از مسیر آستارا عبور کند که تحقق آن نقش تعیینکنندهای در فعالسازی کریدور بینالمللی شمال–جنوب خواهد داشت.
وی با بیان اینکه توسعه دریایی تنها به ساخت اسکله و بندر محدود نمیشود تاکید کرد: باید در کنار زیرساختهای فیزیکی، به تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش دریانوردی و شکلگیری قطبهای علمی و فنی در این حوزه توجه شود.
حق شناس با اشاره به اینکه بندرانزلی میتواند به مرکز آموزش و خدمات دریانوردی کشور تبدیل شود افزود: کشورمان در گذشته بر چهار دریا از جمله خزر، عمان، سرخ و مدیترانه تسلط داشت و امروز نیز با بهرهگیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی به دریای خزر و اقیانوس هند، میتواند جایگاه خود را در تجارت دریایی منطقه بازیابد.
وی همچنین با اشاره به ویژگیهای اقلیمی گیلان تصریح کرد: این استان برخلاف بسیاری از مناطق کشور با بحران فرونشست و کمآبی مواجه نیست و از نظر طبیعی و زیستمحیطی، بستر مناسبی برای گسترش فعالیتهای دریایی و بندری دارد.
استاندار گیلان اضافه کرد: سواحل شمال کشور، بهویژه گیلان و بنادر آن از جمله بندرانزلی و آستارا، میتوانند در آینده نزدیک به محور توسعه تجارت، آموزش، تعمیرات کشتی و حملونقل ترکیبی کشور تبدیل شوند.
نظر شما