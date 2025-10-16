به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر پنجشنبه در مراسم «روز ملی پارالمپیک و جشن ارادههای بزرگ» که در سالن اجتماعات مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) رشت برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه اظهار کرد: امروز فرصتی مغتنم است تا در جمع قهرمانانی باشیم که با وجود محدودیتها، با اراده، انگیزه و پشتکار خود، نام ایران و گیلان را در میادین ملی و بینالمللی پرافتخار کردهاند.
وی با تجلیل از ورزشکاران، مربیان و خانوادههای آنان که در مسابقات پاراالمپیک، جهانی، آسیایی و کشوری خوش درخشیدهاند، افزود: هر فردی توانمندیهای خاص خود را دارد، اما آنچه این توان بالقوه را به موفقیت تبدیل میکند، اراده و پشتکار است؛ نیرویی که مرزهای میان افراد، شهرها و ملتها را تعیین میکند.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به نقش سختکوشی و انگیزه در پیشرفتهای فردی و اجتماعی گفت: تفاوت جوامع موفق در سبک زندگی، کیفیت کار و استمرار در تلاش است و این ویژگیها امروز در میان ورزشکاران پارالمپیکی به بهترین شکل دیده میشود.
حقشناس «روز ملی پارالمپیک» را جشن ارادهها دانست و تصریح کرد: هر جا اراده، انگیزه و تلاش وجود داشته باشد، رسیدن به بلندترین قلههای موفقیت و سکوی جهانی امکانپذیر است.
استاندار گیلان در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ورزشکاران توانیاب، بیان کرد: حضور شما نمادی از امید، عزت نفس و اراده ملت ایران است که الهامبخش جامعه برای تلاش بیشتر در مسیر افتخارآفرینی خواهد بود.
در پایان این مراسم، تعدادی از ورزشکاران پاراالمپیکی و جانبازان گیلان مورد تجلیل قرار گرفتند.
