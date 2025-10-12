به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان گیلان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، بر اهمیت همکاری و همافزایی دستگاهها برای تحقق اهداف توسعهای استان تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها باید با نگاه جهادی و مدیریت هوشمند منابع در مسیر پیشبرد طرحهای مصوب حرکت کنند.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت تأمین مالی از طریق اوراق بانکی مرابحه افزود: این اوراق فرصتی ارزشمند برای استان است که تاکنون برای حدود یک همت پروژه تعریف شده، در حالی که ظرفیت استان حداقل سه همت است.
حقشناس افزود: گیلان پس از اصفهان و یزد، رتبه سوم بیشترین میزان پسانداز بانکی کشور را دارد که این موضوع زمینه مناسبی برای توسعه طرحهای عمرانی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه از میان ۲۲۷۱ پروژه قابل استفاده از اوراق بانکی، ۲۴۱ پروژه تاکنون در استان تعریف شده، تصریح کرد: بودجه عمرانی به تنهایی پاسخگوی نیازها نیست و باید با بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین روند اجرای پروژهها تسریع شود.
حق شناس با تأکید بر نقش نظام بانکی در این روند گفت: انتظار میرود بانکها متناسب با سهم پسانداز استان حداقل ۳۰ درصد از سه همت اوراق مرابحه را تقبل کنند و دستگاههای اجرایی با مبادله موافقتنامههای بانکی زمینه جذب این منابع را فراهم سازند.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه دستگاهها اجرای پروژههای عمرانی را با جدیت دنبال کنند، گفت: تسریع در اجرای طرحهای عمرانی کلید رشد اقتصادی گیلان است.
حقشناس در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، رشد شاخصهای اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای رفاه مردم است که تنها با تلاش جمعی و همافزایی تمامی بخشها محقق خواهد شد.
