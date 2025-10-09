حق شناس: پروژه ۱۶۰ کیلومتری رشت-آستارا در مسیر تحقق کامل است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح پنجشنبه در نشست بررسی پروژه راه آهن رشت - آستارا با قدردانی از همکاری وزارت راه و شهرسازی و مجموعه پیمانکاران و مشاوران، اظهار کرد: پروژه آزادسازی و ساخت محور ۱۶۰ کیلومتری رشت به آستارا روند بسیار خوبی داشته و در شش ماه گذشته تحولات چشمگیری را تجربه کرده است.

وی در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت زیرساخت گفت: از اسفند ماه که رئیس جمهور دستور پیگیری جدی این پروژه را صادر کردند، همه مجموعه وزارت راه، پیمانکاران و مشاوران پای کار آمدند و روند پیشرفت پروژه سرعت قابل توجهی گرفت.

استاندار گیلان افزود: اگر بخواهیم پروژه ۱۶۰ کیلومتری رشت به آستارا را با پروژه‌های مشابهی مانند آزادسازی و ساخت مسیر رشت به رزمین مقایسه کنیم، باید گفت از نظر آزادسازی، تامین منابع، مشاوران و پیمانکاران، این پروژه بسیار منسجم‌تر و گسترده‌تر دنبال می‌شود.

حق‌شناس همچنین اشاره کرد:آزادسازی مسیر از روستاهای مسیر به خوبی انجام شده و مشکلاتی مانند مصالح ماسه بادی در منطقه بندر انزلی به‌صورت ویژه پیگیری شده است.

وی تاکید کرد:استان تمام تلاش خود را برای حمایت از پروژه به‌کار گرفته است و امکانات لازم برای تسریع روند کار در اختیار تیم پروژه قرار داده شده است.

استاندار گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد: این پروژه مهم و حیاتی تا پایان دولت به اتمام برسد و از همه دست‌اندرکاران و دست‌اندرکاران وزارت راه، دادگستری و پیمانکاران بابت تلاش‌های شبانه‌روزی‌شان تشکر و قدردانی کرد.