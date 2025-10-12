استاندار گیلان: توسعه مسکن موتور محرک اقتصاد و اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با مدیران کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان ملی زمین و مسکن و کمیته امداد امام خمینی (ره) که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت همگرایی نهادها در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن اظهار داشت: تولید مسکن، تنها یک ضرورت اجتماعی نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم محسوب می‌شود و باید از تمام ظرفیت‌های استانی و ملی برای تحقق آن بهره گرفت.

وی با تأکید بر استفاده از توانمندی‌های مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)، افزود: کمیته امداد با برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی، فنی و اجرایی می‌تواند بازوی مؤثری در توسعه واحدهای مسکونی برای اقشار کم‌برخوردار و محروم باشد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به لزوم صیانت از محیط‌زیست و فضای سبز در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تصریح کرد: طراحی پروژه‌های مسکونی باید به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به باغات، اراضی زراعی و پوشش گیاهی وارد شود، چرا که گیلان دارای سرمایه‌های طبیعی ارزشمندی است که حفاظت از آن برای نسل‌های آینده ضروری است.

حق‌شناس با اشاره به دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ هیئت وزیران، این مصوبه را بستری مناسب برای ایجاد توازن میان توسعه شهری و حفظ باغات دانست و گفت: با اجرای دقیق این دستورالعمل، می‌توان ضمن حفاظت از اراضی سبز، امکان ساخت‌وساز اصولی و متناسب برای اقشار مختلف جامعه را فراهم کرد.

وی در پایان با قدردانی از همراهی کمیته امداد و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها باید با روحیه جهادی، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری متقابل، در جهت تسریع اجرای طرح‌های مسکونی و زیرساختی گام بردارند تا مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم گیلان هموار شود.