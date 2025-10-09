به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر پنجشنبه در نشست هماندیشی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با جمعی از مسئولان، فعالان اجتماعی و مدیران حوزه زنان و خانواده در سالن اجتماعات غدیر استانداری گیلان، به تشریح آخرین دستاوردهای استان در حوزه توسعه، محیط زیست و اشتغال پرداخت و با اشاره به رویکرد دولت در بهکارگیری زنان در سطوح مدیریتی اظهار کرد: انتصاب نخستین فرماندار زن در گیلان اقدام سادهای نبود اما امروز این استان، نخستین مدیرکل زن آموزشوپرورش کشور را نیز در اختیار دارد که نشان از تغییر نگاه در بدنه مدیریت اجرایی دارد.
ثبات گردشگری در شرایط بحرانی کشور
حقشناس با بیان اینکه گردشگری یکی از پایههای اقتصاد گیلان است، افزود: در شرایطی که پایتخت به دلیل جنگ ۱۲روزه عملاً تعطیل بود، گردشگری گیلان فعال باقی ماند میزان اشغال هتلهای استان ۲۵ درصد بالاتر از میانگین سنوات گذشته گزارش شد و پروازهای خارجی نیز بهطور منظم برقرار بود.
استاندار گیلان ادامه داد: این آمارها گویای ثبات و پویایی اقتصادی استان در شرایط بحرانی کشور است.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان گیلان گفت: در حالی که ۳۰ استان کشور با کاهش جدی بارندگی مواجه هستند، گیلان از این نظر وضعیت مطلوبی دارد.
حقشناس با بیان اینکه ساختوسازهای غیرمجاز در گیلان کمتر از ۱۵ درصد است، افزود: بخش عمدهای از این ساختوسازها مربوط به روستاهایی است که فاقد سند بودهاند و دهیاریها اقدام به صدور پروانه کردهاند.
پیری جمعیت؛ چالشی نگرانکننده برای آینده استان
استاندار گیلان با اشاره به آمار جمعیتی استان در سال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۹ هزار و ۴۰۰ نفر فوت شدند و تنها ۱۷ هزار نوزاد متولد شد که این اختلاف نشاندهنده روند نگرانکننده پیری جمعیت در گیلان است.
وی در ادامه از افزایش ظرفیت کمپوست زباله در استان خبر داد و گفت: میزان کمپوست از ۴۰۰ تن به ۶۰۰ تن رسیده است که نشان از رشد ۵۰ درصدی در این بخش دارد.
تمرکز بر مدیریت پسماند و حفاظت از رودخانهها و تالابها
حقشناس با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست گیلان اظهار کرد: حل مشکلات مربوط به پسماند و پساب، بهویژه در رودخانهها و تالابهای غرب استان و انزلی، از اولویتهای مدیریت استان است و برنامهریزی دقیقی در این خصوص صورت گرفته است.
نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر نقش کلیدی زیرساختها در توسعه اشتغال گفت: اقتصاد دریاپایه و اتصال خط ریلی رشت به آستارا بهعنوان حلقهای کلیدی، میتواند مسیر اشتغال پایدار را در گیلان هموار کند، بهویژه اگر در کنار توسعه، حفاظت از اکوسیستم طبیعی استان نیز مدنظر باشد.
حقشناس در پایان، با اشاره به ضرورت همافزایی میان دستگاههای سیاسی، عمرانی و زیستمحیطی کشور، اظهار امیدواری کرد که مسائل مطرحشده در این نشست، در سفرهای آتی مسئولان ملی به استان با جدیت بیشتری پیگیری شود.
نظر شما