توان ۳۰ مگاواتی خورشیدی به شبکه برق استان سمنان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بعد از ظهر شنبه مراسم افتتاح ۳۰ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی در استان سمنان با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سمنان برگزار شد.

در این مراسم به صورت هماهنگ و نمادین ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۱۴ استان کشور از جمله سمنان به شبکه سراسری برق متصل و همزمان عملیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی آغاز شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان در این مراسم ضمن اشاره به افتتاح نیروگاه خورشیدی در سرخه اعلام کرد: هم اکنون نیروگاه‌های خورشیدی در سرخه، دامغان، شاهرود و میامی ساخته و شاهد بهره برداری از ۳۰ مگاوات برق تولیدی این نیروگاه‌ها در مراسمی همزمان هستیم.

مهدی پاک طینت میزان سرمایه گذاری این نیروگاه‌های خورشیدی را ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این نیروگاه‌های خورشیدی طی دو ماه حداث و پس از آزمایش موفق فنی، به شبکه سراسری برق کشور متصل شدند.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال ۵۰ نیروگاه خورشیدی با توان تولید ۲۲۰ مکاوات برق در استان راه اندازی شود، افزود: با توجه به ظرفیت‌های عظیم نیروگاهی خورشیدی در استان شاهد تحقق میزان قابل توجهی از برق خورشیدی در استان خواهیم بود که به رفع ناترازی انرژی در کشورمان کمک خواهد کرد.