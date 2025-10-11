اعتراف ارتش اسرائیل به هلاکت یکی از نظامیان خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یکی از نظامیانش که هفتم اکتبر گذشته در درگیری با نیروهای مقاومت زخمی شده بود به هلاکت رسیده است.
به گزارش رسانههای صهیونیستی، از زمان آغاز عملیات طوفان الأقصی تاکنون ۲۰۰۰ نفر از نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست به هلاکت رسیدهاند.
یک تحلیلگر امور نظامی کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جنگ غزه طولانیترین و دشوارترین جنگ در تاریخ اسرائیل به شمار میرود و از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۱۹۷۲ شهرکنشین و نظامی صهیونیست در درگیری با نیروهای مقاومت به هلاکت رسیده و بیش از ۳۰۰۰۰ نفر نیز زخمی شدهاند. از سوی دیگر برخی گزارشها از وارد آمدن آسیبهای روانی شدید به صهیونیستها به دلیل جنگ علیه غزه حکایت دارد.
نظر شما