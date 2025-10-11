به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری قدس تصاویر دردناکی از اهانت زندانبانان نظامیان رژیم صهیونیستی به اسرای فلسطینی منتشر کرد که قرار است در چارچوب مبادله اسرا آزاد شوند.
سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی برای توجیه این وحشیگری خود علیه اسرای فلسطینی که تا آخرین لحظات ادامه دارد، مدعی شده است که یک زندانی فلسطینی که قرار بود به عنوان بخشی از توافقنامه آزاد شود، به نگهبان خود در زندان نقب حمله کرده است.
این خبر در حالی است که شبکه «کان» رژیم صهیونیستی مدعی شده است که مسئولان رژیم اشغالگر برآورد میکنند که آزادی اسرای اسرائیلی روز دوشنبه انجام شود. آنها این مسئله را که آزادی آنها عملاً فردا آغاز شود، بعید نمیدانند.
