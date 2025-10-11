  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۰

عضو ارشد حماس: تنها دغدغه مقاومت، توقف نسل‌کشی علیه فلسطینیان است

عضو ارشد حماس: تنها دغدغه مقاومت، توقف نسل‌کشی علیه فلسطینیان است

یک عضو ارشد جنبش حماس، توقف قتل عام فلسطینیان را تنها دغدغه و بزرگترین هدف گروه‌های مقاومت فلسطین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابوبکر الاسدی»، عضو ارشد جنبش حماس در گفتگو با المسیره تاکید کرد که تنها دغدغه و بزرگترین هدف همه گروه‌های مقاومت فلسطین، توقف قتل عام و نسل‌کشی صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین است.

وی افزود: ما در مرحله اول توافق آتش‌بس با مسئولیت پذیری کامل اقدام کردیم و برای تضمین موفقیت این مرحله تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست و تلاش مقاومت فلسطین این است که این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد.

الأسدی تاکید کرد که غزه فقط باید توسط خود فلسطینی‌ها اداره شود و ما پس از این همه فداکاری که مردممان انجام داده‌اند، اجازه نخواهیم داد یک بیگانه بر ما حکومت کند.

وی اظهار داشت که مردم فلسطین حق مقاومت در برابر اشغالگری را دارند و تنها از طریق دفاع مسلحانه در برابر دشمن می‌توانند آزادی خود را محقق کنند.

کد خبر 6619176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها