به گزارش خبرگزاری مهر، «ابوبکر الاسدی»، عضو ارشد جنبش حماس در گفتگو با المسیره تاکید کرد که تنها دغدغه و بزرگترین هدف همه گروههای مقاومت فلسطین، توقف قتل عام و نسلکشی صهیونیستها علیه مردم فلسطین است.
وی افزود: ما در مرحله اول توافق آتشبس با مسئولیت پذیری کامل اقدام کردیم و برای تضمین موفقیت این مرحله تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست و تلاش مقاومت فلسطین این است که این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد.
الأسدی تاکید کرد که غزه فقط باید توسط خود فلسطینیها اداره شود و ما پس از این همه فداکاری که مردممان انجام دادهاند، اجازه نخواهیم داد یک بیگانه بر ما حکومت کند.
وی اظهار داشت که مردم فلسطین حق مقاومت در برابر اشغالگری را دارند و تنها از طریق دفاع مسلحانه در برابر دشمن میتوانند آزادی خود را محقق کنند.
نظر شما