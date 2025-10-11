عراقچی: پیوستن ایران به پیمان ابراهیم هرگز اتفاق نخواهد افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» با اشاره به آتش‌بس در غزه اظهار داشت: ما همواره از هر طرحی که منجر به توقف نسل‌کشی در غزه شود، حمایت می‌کنیم. در مجامع بین‌المللی نیز بارها تأکید کرده‌ایم که باید اقداماتی جدی برای توقف این جنایات اتخاذ شود.

وی ادامه داد: هیچ اعتمادی به رژیم صهیونیستی وجود ندارد و طبیعی است که ما هشدارهای لازم را در این باره داده‌ایم و همچنان نیز خواهیم داد.

وزیر امور خارجه افزود: در حال حاضر فاز نخست آتش‌بس انجام شده است، اما باید توجه داشت که بیش از ۵۰ درصد از خاک غزه همچنان در اشغال اسرائیل قرار دارد و تردیدهایی وجود دارد که آیا این رژیم عقب‌نشینی کامل خواهد کرد یا خیر.

عراقچی تصریح کرد: ما همواره حامی غزه بوده‌ایم و این آتش‌بس تصمیمی است که گروه‌های مقاومت اتخاذ کرده‌اند؛ مقاومت خود به این جمع‌بندی رسیده و اجرای آتش‌بس را آغاز کرده است.

عراقچی در مورد بیانیه وزارت امور خارجه پیرامون آتش بس در غزه عنوان کرد: یک موضع گیری میانه نیست، بلکه واقع گرایانه است. از اینکه نسل کشی متوقف و کمک رسانی به مردم غزه و احقاق حقوق مردم غزه انجام شود؛ حمایت می‌کنیم.

وی درباره موضع گیری وزارت خارجه بیان کرد: این موضع گیری واقع‌گرایانه بوده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: هشدار هم نسبت به ترفندها و خیانت‌های رژیم صهیونیستی می‌دهیم. نسبت به هر توافقی که در گذشته بوده و الان هم هست. جوانبی از طرح موجود است که به ما این انذار را می‌دهد.

وی گفت: برداشتی که ترامپ از بیانیه وزارت خارجه داشته به خود ایشان مربوط است. هیچ مذاکره و پیامی با آمریکا رد و بدل نشده است.

عراقچی اظهار کرد: در مقاطع مختلف زمانی در گذشته، آمریکا تلاش داشت موضوعات گوناگون را با یکدیگر ترکیب کند، اما ما همواره به‌صورت قاطع اعلام کرده‌ایم که مذاکرات ایران صرفاً در موضوع هسته‌ای است و هیچ‌گاه درباره هیچ موضوع دیگری، به‌ویژه درباره مقاومت، با آمریکایی‌ها یا هیچ طرف دیگری مذاکره‌ای نداشته‌ایم.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره پیوستن ایران به پیمان ابراهیم عنوان کرد: ترامپ معمولاً آنچه را که خود مایل است به آن برسد، در قالب‌های مختلف بیان می‌کند، اما بنیان طرح ابراهیم اساساً خائنانه است و هیچ تناسبی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران ندارد؛ بنابراین چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد.

عراقچی گفت: دولت فعلی آمریکا نشان داد مرتب مواضع و ادعاهایشان تغییر کرده است. در مذاکرات با ایران کاملاً تجربه شد. در خصوص غزه چه در صحبت‌های ترامپ و چه طرحی که ارائه دادند قول و قرارهایی مطرح شده، ولی واقعاً جای تردید جدی وجود دارد. من با هر مقام خارجی که صحبت می‌کنم خیلی از وزرای خارجه منطقه همه ابراز تردید می‌کنند و همه مسئولان منطقه و آن کسانی که در خصوص مذاکرات آتش‌بس کار کردند، خود نیروهای مقاومت و دیگران همه از فاز اول صحبت می‌کنند و کاملاً روشن است بعد از پایان یافتن این فاز مراحل سخت‌تر می‌شود و بعداً مشخص می‌شود که مقامات آمریکایی و غربی پایبندی ندارند.

وی در مورد اسنپ بک و پیام‌های کشورهای اروپایی به ایران در مورد مذاکرات گفت: همواره گفته ایم توافق جامع را قبول نداریم، چرا که توافق جامع، نتیجه مذاکره جامع است که ما هیچ وقت نداشته‌ایم. مذاکرات فقط در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: سه کشور اروپایی دلیل بیاورند که چرا ما باید با آنها مذاکره کنیم. ما توافقی داشتیم آمریکا خارج شد و ما در مقابل نقض سه کشور عکس‌العمل نشان دادیم و تنها ابزاری که دستشان بود استفاده کردند و می‌دانستند اگر این ابزار را استفاده کنند دیگر اروپا نقشی نخواهد داشت. وقتی می‌گویند آماده شروع مذاکرات هستند نمی‌دانیم به چه دلیلی با آنها مذاکره کنیم و چه اقدامی می‌توانند انجام دهند و مذاکره با آنها چه نقطه مثبتی دارد.

وی گفت: هیچ زمینه‌ای برای مذاکره با سه کشور الان نمی‌بینیم و اصولاً مفهومی به عنوان سه کشور برای ما موضوعیت ندارد. با کشورهای اروپایی مواجهیم و روابط خود را با این کشورها بر اساس منافع ایران تنظیم می‌کنیم و بحث هسته‌ای فعلاً دنبالش نیستیم و در مورد مذاکرات با سه کشور، اصلاً موضوعیتی برای آن قائل نیستیم.

واکنش به اخبار مربوط به تماس با ویتکاف

وی در ادامه در مورد تماس ویتکاف عنوان کرد: آنچه من تکذیب کردم پاسخ به یک روزنامه عربی بود که در مورد تماس تلفنی من و ویتکاف بود که تکذیب کردم و الان هم تکذیب می‌کنم. ما هیچ وقت تماس تلفنی نداشتیم. اما تبادل پیام از طریق کشورهای واسطه انجام می‌شود.

وزیر امور خارجه در مورد موضع امریکایی‌ها درباره اسنپ بک تصریح کرد: موضع امریکایی‌ها این بود که اگر ایران مواد ۶۰ درصد را تحویل دهد، آنها اسنپ بک را شش ماه به تعویق می‌اندازند که این یک موضع زیاده خواهانه بود و به خاطر همین بود که مذاکرات در نیویورک به نتیجه نرسید.

عراقچی در مورد سر قرار حاضر نشدن ویتکاف گفت: این درخواست از طرف امریکایی‌ها بود و آقای ویتکاف بود که پیام داد، پاسخ ما این بود که ما آمادگی داریم به شرطی که کشورهای اروپایی هم ملحق شوند. لذا گفتیم‌که دور یک میز آمادگی مذاکره را داریم، لذا ما بودیم که شرط گذاشتیم و ایشان شرکت نکرد. ویتکاف اصرار داشت قبل از اینکه مذاکره شروع شود شرط آنها را بپذیریم که ما نپذیرفتیم.

وی گفت: ما در نیویورک برای اینکه هیچ بهانه‌ای نباشد توافق قاهره را انجام دادیم، پیشنهادات معقول دادیم که مکرون اعلام کرد که ایران پیشنهاد معقولی داده است. بنابراین همه تلاش خودمان را کردیم و از منافع ایران کوتاه نیامدیم. آنها دیگر هیچ بهانه‌ای ندارند که بگویند جمهوری اسلامی ایران کاری انجام نداد.

وی گفت: ما برای عدم اجرای اسنپ‌بک همه راه‌ها را رفتیم. برای ملاقات دسته جمعی با آمریکا آمادگی داشتیم. ما فقط از منافع و حقوق مردم ایران دفاع و محکم ایستادگی کردیم.

وی ادامه داد: مردم ایران دیدند که ایران اهل مذاکره بود و آنها بودند که در جریان مذاکره حمله کردند.

وزیر خارجه افزود: اگر آمریکایی‌ها بخواهند مجدداً به مذاکره بازگردند، پیشنهاداتشان بر اساس منافع متقابل، معقول، متوازن و منطقی باشد، مذاکره خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ما از حق غنی سازی ملت ایران نمی‌گذریم، ولی اگر بخواهند شفاف سازی کنیم، آمادگی داریم که بررسی کنیم، گفت: اگر طرف مقابل به حق ما احترام بگذارند و پیشنهاداتی که بر اساس یک فرمول متوازن باشد، از نظر ما بررسی خواهد شد.

وزیر امور خارجه با اشاره به توافق قاهره تصریح کرد: توافق قاهره فعلاً تعلیق شده اینکه چرا با آژانس توافق کردیم به خاطر تغییرات میدانی بود. با اقدام سه کشور اروپایی این توافق کارایی خود را از دست داده است، اگر هر درخواستی آژانس داشته باشد طبق قانون مجلس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود و تصمیمات اتخاذ خواهد شد.

وی گفت: راکتور تحقیقاتی تهران که اقدام به تولید داروهای ایزوتوپ و هسته‌ای می‌کند مراحل سوختش احتیاج دارد تحت نظارتهای آژانس باشد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم روابط ما با آژانس به طور کامل قطع خواهد شد.

عراقچی خاطرنشان کرد: اگر چیزی به نفع‌مان باشد شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد. فعلاً توافق قاهره کنار گذاشته شده و درخواست‌های آژانس بررسی خواهد شد.

وزیر امور خارجه در مورد مذاکره با امریکایی‌ها عنوان کرد: فعلاً درخواستی برای مذاکره از هیچکس نداریم. تجربیات یک سال گذشته از جمله با آمریکا و اروپا روشن است و برای ما روشن می‌کند که مذاکره با آمریکا و اروپایی‌ها به چه سرنوشتی دچار شد.

وی ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که اگر پیشنهاد معقول، منصفانه و متوازنی شود بر اساس منافع و احترام متقابل و از موضع برابر بررسی نخواهیم کرد. حتماً بررسی می‌کنیم و اگر منافع مردم را ببینیم حتماً بررسی خواهیم کرد.

وی در مورد ادعاها در مورد جزایر سه گانه ایران گفت: بار دوم است که این موضوع تکرار می‌شود. موضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مشخص است اما اینکه اروپایی‌ها هم به این موضوع پیوستند غیر قابل قبول است.

وزیر امور خارجه ادامه داد: برخی از کشورها موضع خود را پس گرفتند. فرانسه و آلمان سال گذشته بیانیه‌هایی صادر و یا در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کردند که قائل به اشغال نیستند البته قائل به اختلاف بین ایران و امارات هستند که معتقدند از طریق مسالمت آمیز حل شود. موضع امسال مغشوش است. مشخص است در اثر عجله عباراتی را به هم چسباندند.

جزایر سه گانه تعلق ابدی به ایران دارند

وی تاکید کرد: جزایر سه گانه تعلق ابدی به ایران دارند و بخشی از خاک ایران محسوب می‌شوند و هیچکس حق ندارد درباره خاک ایران کوچک‌ترین تعرضی داشته باشد. به همسایگان در حوزه خلیج فارس هم این را گفته‌ایم.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: اروپایی‌ها از جای دیگر عصبانی هستند. موضع خود را بارها گفته و تکرار خواهیم کرد و اجازه تعرضی را بر حاکمیت ایران به این جزایر به هیچکس نخواهیم داد و این را در روابط با اروپا ملحوظ کرده و خواهیم کرد.

وی درباره جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در حال جمع آوری مستندات هستیم. مهمترین بخش جمع‌آوری مستندات قانونی و حقوقی است. بخش نظامی آن یک مقدار مشکلاتی دارد به دلیل مسائل امنیتی و حفاظتی که با آنها در حال مشورت هستیم که به چه شکل مستندسازی کنیم. یک کار دقیق و زمان بری است که در حال انجام است و اینکه بعداً چگونه در محافل بین‌المللی اقامه دعوی کنیم مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اظهارات شب گذشته پوتین پیرامون عدم تمایل اسرائیل به جنگ با ایران گفت: ظاهراً سه چهار شب پیش تماسی میان نتانیاهو و پوتین بوده و صبح روز بعدش سفیر ما را دعوت کردند و این مطالب را گفتند. دوستان روس به ما منتقل کردند و آقای پوتین این را بعداً علنی کرد و انتشار داد. وقتی این موضوع را شنیدیم تغییری در وضعیت میدانی ما صورت نگرفته است و نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل هستند. امکان فریبکاری از سوی این رژیم زیاد است.

عراقچی بیان کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد و توان مقابله ما را مشاهده کردند و علی‌رغم اینکه فکر می‌کردند حرکت غافلگیرانه بوده است ولی این حرکت بزدلانه بود که بخاطر اینکه یک فرد نظامی را هدف قرار دهند، کل اهالی یک ساختمان را هدف قرار دادند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در ۱۲ روز و تا آخرین ثانیه‌ها حملات و واکنش‌های ما ادامه یافت، تجربه سختی برای آنها شد، افزود: فکر می‌کنم این فضاسازی که در روزهای اخیر صورت گرفت بیشتر یک جنگ روانی بود. نیروهای مسلح آمادگی خود را دارند ولی به نظرم یک مقدار جنگ روانی بیشتر از واقعیت وجود دارد.

عراقچی تصریح کرد: جنگ روانی دیگری در جامعه ما می‌گذرد و تلاش سیستماتیک برای سیاه نمایی و خالی کردن دل مردم صورت می‌گیرد از تعابیر مختلفی که استفاده می‌شود و حرف‌های عجیب و غریبی که با دروغگویی به دنبال خالی کردن دل مردم است. نباید فریب جنگ روانی دشمن را خورد هم در حوزه نظامی و هم اقتصادی. هوشیاری به جای خودش اقدامات حقوقی و سیاسی و دیپلماتیک به جای خودش ولی مراقب جنگ روانی دشمن در حوزه‌های مختلف اقتصادی و نظامی و سیاسی باشیم.

دشمن به دنبال این است که مردم را به تشویش بیندازند

عراقچی خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال این است که مردم را به تشویش بیندازند لذا رسانه‌های داخلی باید دقت کنند در این دام نیفتند.

وی تاکید کرد: رسانه‌های داخلی کشور کمک کنند مردم را از حالت دلهره و التهابی که سعی می‌کنند ایجاد کنند، خالی کنند.

وزیر امور خارجه درباره بازرسی از کشتی‌های ایرانی و در صورت انجام این کار و موضع ایران تصریح کرد: بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت یکسری خساراتی که دارد یکی از آنها همین است که قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت و قطعنامه‌های قبل‌تر این اجازه را به کشورها می‌دهد که به اصطلاح برای اینکه مطمئن شوند قطعات موشکی و هسته‌ای به ایران وارد یا خارج نمی‌شود اجازه دارند کشتی‌ها را بازرسی کنند. همان موقع این اتفاق نیفتاد و الان هم چنین گزارشی نداریم. ممکن است به خاطر بازگشت قطعنامه‌های گذشته بگوییم این اختیار برای برخی کشورها وجود دارد ولی تا الان چنین گزارشی نداریم. اگر برخوردی با کشتی‌های ایران صورت بگیرد بنای ما مقابله به مثل بوده است.

وی ادامه داد: امیدوارم بیشتر از این در منطقه ایجاد تنش نکنند و در جهت کاهش تنش کار کنند. تنش در منطقه به نفع هیچکس نیست و فکر می‌کنم در این جهت حرکتی را انجام نخواهند داد ولی اگر انجام دهند اقدام مقابله به مثل خواهیم داشت.

تحریم‌های شورای امنیت چیزی بیشتر از تحریم‌های یکجانبه آمریکا ندارد

عراقچی در مورد فروش نفت ایران گفت: اینکه فروش نفت ما به این شکل صورت می‌گیرد نتیجه سال‌ها تلاش برای خنثی سازی تحریم‌هاست که ما الان بازارهای خودمان را داریم. بازارهای ما به دست آمده، بازارهای ویژه‌ای که داریم نفت خود را می‌فروشیم. تحریم‌های شورای امنیت چیزی بیشتر از تحریم‌های یکجانبه آمریکا ندارد که ما را تحت فشار قرار دهد.

وی گفت: تحریم‌های قطعنامه‌های گذشته هیچ ارتباطی با فروش نفت ایران ندارد. تجربه چند روز گذشته نشان داد با وجود اسنپ بک ادعایی فروش نفت ما بیشتر شده است.

عراقچی گفت: نگران نباشیم که تحریم‌های قطعنامه‌های شورای امنیت یک بار اضافه‌ای را بر اقتصاد ایران بیندازد. مشکلات جانبی خواهد داشت اما نه به اندازه تحریم‌های اولیه آمریکا

وزیر امور خارجه گفت: وظیفه رفع تحریم‌ها را داریم. مجموعه دولت و مجموعه کشور باید مقابل تحریک‌ها تاب آوری داشته باشد و راه‌های دور زدن و تأمین نیازهای کشور را داشته باشد و از توانمندی‌های ملی استفاده کند ولی یک کار ویژه وزارت خارجه دارد و آن تلاش برای رفع تحریم‌هاست.

وی گفت: از مذاکراتی که تأمین کننده منافع مردم ایران باشد هیچ وقت دوری نکرده‌ایم.

عراقچی درباره معاهده جامع مشارکت راهبردی بین ایران و روسیه افزود: تا جایی که ذهنم هست از طرف ما اجرایی شده است، این معاهده در ایران ابلاغ شده و این مراحل در روسیه طی شده است.

وی ادامه داد: مهمترین ویژگی این سند این است که به روابط ایران و روسیه یک چشم انداز درازمدت می‌دهد و این اطمینان را می‌دهد که دو کشور عنایت دارند روابط راهبردی خود را ادامه دهند. حوزه‌های اقتصادی مختلف و سیاسی و دفاعی را اشاره کرده و از دل این توافق راهبردی مثل توافقی که با چین‌ها داریم موافقتنامه و همکاری و قرارداد درمی‌آید. مهم‌ترین ویژگی این است که دو کشور با اجرایی کردن آن به هم اعتمادی را می‌دهند و با اطمینان خاطر می‌توانند همکاری خود را جلو ببرند. روابط ما با روسیه و چین از استحکام برخوردار است.جنبه‌های راهبردی دارد و همکاری خوبی در خال انجام است.

رئیس دستگاه دیپلماسی درباره موضع ایران در مورد درگیری میان پاکستان و افغانستان و تشدید درگیری‌ها تصریح کرد: با هر دو کشور روابط خوبی را داریم، به خصوص با پاکستان روابط ما روابط دیرینه بسیار مستحکمی است. با افغانستان هم همینطور است، دیرینه است ولی با دولت و سیستم جدید با افغانستان علیرغم اینکه روابط و همکاری‌های خوبی داریم یک سری مشکلاتی هست که هنوز شناسایی نکردیم، ولی در حد شناسایی با هم همکاری می‌کنیم.

وی افزود: امروز بعدازظهر با وزیر خارجه پاکستان صحبت کردم، توضیحاتی دادند از اختلافات و مشکلاتی که وجود دارد و از اقداماتی که انجام دادند. موضع ما این است که دو طرف باید خویشتنداری داشته باشند. ثبات در روابط ایران، افغانستان و پاکستان ثبات منطقه‌ای را به همراه دارد.

وزیر امور خارجه در پایان خاطر نشان کرد: ما تصمیم گرفتیم نمایندگان ویژه ما در امور افغانستان با هم تبادل نظر داشته باشند و با دوستان در افغانستان هم مشورت خواهیم داشت و انشاالله بتوانیم این مشکل را به شکل دیگری حل کنیم.