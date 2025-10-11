به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی قهرمانی تیم ملی ایران در مسابقات جهانی وزنهبرداری نروژ ۲۰۲۵ پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
تیم ملی ایران در مسابقات جهانی فورده نروژ با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز، بار دیگر شکوه و قدرت ورزشکاران کشورمان را در عرصه جهانی به رخ کشید و افتخاری بزرگ برای ملت عزیز ایران رقم زد.
موفقیت چشمگیر پولادمردان وزنه برداری محصول پشتکار بیوقفه، و هماهنگی مثال زدنی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.
این دستاورد ارزشمند را به همه اعضای تیم و علاقهمندان این رشته ورزشی تبریک عرض میکنم و آرزو دارم این مسیر افتخارآفرین با انگیزهای بیشتر ادامه یابد و الهامبخش سایر رشتههای ورزشی کشور باشد.
