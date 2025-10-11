به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر آمده است:

به اطلاع مشترکان در شهر بوشهر می‌رساند به دلیل مواج و تلاطم دریا و بروز نقص فنی، آبشیرین کن‌های مرکز استان با کاهش تولید مواجه شده و تامین آب تا ۴۸ ساعت آینده با اختلال همراه خواهد بود.

لذا از مشترکان تقاضا می شودضمن صرفه جویی در مصرف آب، همکاری لازم را تا بازگشت وضعیت به حالت عادی داشته باشند.

همچنین به اطلاع می‌رساند که تامین آب از سایر منابع استان در حال انجام است.

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ضمن عذرخواهی از صبر و همراهی شهروندان قدردانی می‌کند و تلاش خواهد کرد در کوهتاهترین زمان ممکن شرایط عادی تامین آب را فراهم کند.