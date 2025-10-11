  1. سیاست
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۸

احمدنیا: دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت نوشت: برخی رسانه‌ها مدعی افزایش قیمت ‎بنزین شدند! شورای اطلاع رسانی دولت ضمن تکذیب این ادعا اعلام می‌کند دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد!

