به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: برخی رسانه‌ها مدعی افزایش قیمت ‎بنزین شدند! شورای اطلاع رسانی دولت ضمن تکذیب این ادعا اعلام می‌کند دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد!