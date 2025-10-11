به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: برخی رسانهها مدعی افزایش قیمت بنزین شدند! شورای اطلاع رسانی دولت ضمن تکذیب این ادعا اعلام میکند دولت برنامهای برای افزایش نرخ بنزین ندارد!
