۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

عدم اصلاح قیمت بنزین و تعویق وصول مالیات ها موجب کسری بودجه شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عدم اصلاح قیمت بنزین و تعویق وصول مالیات ها موجب کسری بودجه شده است.

به گزارش خبر نگار مهر، سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در رابطه با موضوع کسری بودجه دولت، گفت: دولت در خصوص برخی از قیمت‌ها که بایستی آن را اصلاح می‌کرد از جمله موضوع بنزین انجام نداده است و یا عقب انداختن وصول مالیات‌ها موجب شده است که طبیعتاً درآمدهای دولت وصول نشود.

وی افزود: اگر در ظرفیت‌هایی که قانونگذار به ما اجازه داده است بتوانیم مدیریت لازم را انجام دهیم کما اینکه تا الان مدیریت کرده‌ایم و لایحه نمی‌دهیم اما اگر دچار مشکل و از جمله کسری بودجه شویم و نیاز باشد که اقدامات جدی‌تر انجام دهیم آن وقت دولت لایحه خواهد داد.

