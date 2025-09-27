مهاجرانی: هدف‌ رییس‌ جمهور رساندن صدای‌ ملت به‌ جهانیان بود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در برنامه تلویزیونی صف اول در خصوص سفر رئیس جمهور به سازمان ملل، گفت: پیش از سفر، جلساتی با شخص رئیس‌جمهور تشکیل شد.

در این جلسات پرسش جدی مطرح بود مبنی بر این‌که اگر در زمان بازگشت، مکانیزم موسوم به اسنپ‌بک فعال شده باشد، آیا همچنان انجام سفر به صلاح است یا خیر.

وی اظهار کرد: در مجموع، تیم ریاست‌جمهوری که بر روی این سفر کار می‌کردند، پس از بررسی‌های مختلف به این جمع‌بندی رسیدند که حتی در صورت فعال شدن این مکانیزم در هنگام بازگشت، باز هم سفر صلاح است.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم این بود که اگر این سفر بتواند فعال‌سازی مکانیزم را به تعویق بیندازد، بسیار مطلوب خواهد بود؛ هرچند در نهایت آنچه امروز رخ داد، چیز دیگری بود.

پس از بازگشت رئیس‌جمهور نیز این موضوع مجدداً مورد بحث قرار گرفت و روشن شد که نگاه درستی که طی سال‌های گذشته تکرار می‌شد مبنی بر این‌که ایران و تمامیت آن هدف قرار گرفته است و طرف مقابل تلاش داشت ایران را محور شرارت معرفی کند، امروز نیز به وضوح نمایان شد.

مهاجرانی عنوان کرد: در سازمان ملل تصاویری از شهدای زن و کودک ایرانی نشان داده شد و محور اصلی سخنرانی رئیس‌جمهور بر پایه اخلاق، مطالبه حق مردم و رساندن صدای ملت ایران بود که از تریبون سازمان ملل اقدامی بسیار مهم به شمار می‌رفت.

همچنین تلاش کامل دیپلماتیک رئیس‌جمهور و تیم دیپلماسی برای به تعویق انداختن این مکانیزم انجام شد، هرچند به دلیل زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل به نتیجه نرسید. با این حال این امر چیزی از ارزش‌ها و واقعیت توانمندی دستگاه دیپلماسی کشور نمی‌کاهد.

سخنگوی دولت: فکر می‌کردیم پس از یادداشت قاهره در حوزۀ اسنپ‌بک اتفاق بهتری بیفتد

سخنگوی دولت با اشاره به توافق وزیر امور خارجه کشورمان با آژانس بین‌المللی اتمی گفت: منتظر بودیم به‌ویژه پس از یادداشت قاهره اتفاقات بهتری رخ دهد، اما با وجود همه تلاش‌ها نتوانستیم به نتیجه مطلوب دست یابیم.

بارها آموخته‌ایم بسیاری از اوقات آنچه تصور می‌کنیم برای ما خوب نیست، در دل خود خیر و فرصت‌های بزرگی نهفته دارد.

کما این‌که در طول چهار دهه گذشته بارها رویدادهایی داشتیم که ابتدا موجب نگرانی شد، اما در نهایت ایران همچون ققنوس بار دیگر زاده شد و قوی‌تر از گذشته به میدان آمد؛ همان‌گونه که پس از هشت سال دفاع مقدس نیز قدرت کشور بیشتر شد.

مهاجرانی اظهار کرد: این موضوع به هیچ عنوان به معنای پایان‌یافته بودن یا بی‌اثر بودن نیست. نه ما بی‌دلیل این همه برای خنثی‌سازی تحریم‌ها تلاش می‌کردیم و نه طرف مقابل بی‌دلیل چنین اصراری بر اعمال آن داشت. این تلاش دوطرفه نشان می‌دهد که آثار و پیامدهای مهمی وجود دارد.

وی ادامه داد: هرچند تحریم‌های سنگین تردیدی باقی نمی‌گذارد که کار را دشوار می‌سازد، اما نوع نگاه به تحریم، فرصت از دل چالش‌هاست که اهمیت دارد. اگر تحریم‌ها بی‌اثر بود، دشمنان هرگز تحریم‌های جدیدی وضع نمی‌کردند. بسیاری کشورها با چنین شرایطی زمین‌گیر شدند و حتی تورم‌های هزار درصدی را تجربه کردند. با این حال، تمام تلاش دولت و حاکمیت این است که با نگاه واقع‌بینانه، همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، نه کوچک‌انگاری و نه بزرگ‌نمایی داشته باشیم. تحریم دشواری‌های فراوان دارد اما کشور توانسته با تدابیر اقتصادی مسیر خود را پیش ببرد.

مهاجرانی عنوان کرد: در همین چارچوب، مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی، رئیس‌جمهور بارها دستور داده‌اند سازمان برنامه‌وبودجه برنامه‌ریزی را به‌گونه‌ای انجام دهد که منطبق بر اهداف برنامه هفتم باشد. رئیس سازمان برنامه به عنوان معاون رئیس‌جمهور در حوزه کلان اقتصادی مکلف است این امر را عملیاتی کند.

در کارگروه اقتصادی نیز سه نهاد اصلی بیشترین تعامل را دارند و جریان‌های ورودی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی موجب هماهنگی و ایجاد جریان مالی کشور می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: به‌عبارت دیگر، اقتصاد باید همچون چرخ‌دنده‌هایی هماهنگ عمل کند تا کشور مسیر تولید و رشد اقتصادی را طی کند. تأکید بر تولید یکی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه جدی دولت قرار دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: دولت در حوزه تأمین مایحتاج عمومی غافلگیر نشد و اگر خدای ناکرده چنین می‌شد، مشکلاتی در زمینه بنزین، آرد، نان و دارو به وجود می‌آمد.

فراموش نکنیم که در آن روزها برخی استان‌ها چند برابر ظرفیت معمول خود میزبان بودند و با وجود فشارها، زیرساخت‌های اساسی، از جمله ذخایر دارویی، آرد، نان، مواد غذایی و بنزین، در طول ۱۲ روز به‌طور کامل و نرمال تأمین شد.

مهاجرانی اظهار کرد: حتی تخت‌های بیمارستانی نه تنها در شهرهای درگیر حمله، بلکه در شهرهای میزبان بیماران به‌طور کامل آماده و برقرار بود. به گفته خانم دکتر صادق وزیر راه و شهرسازی، میزان ترانزیت در جاده‌ها مدیریت شد و اعتصاب کامیون‌داران نیز با همراهی و ایستادگی این عزیزان شکسته شد.

سخنگوی دولت بیان کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند همان‌گونه که در آن ۱۲ روز دولت توانست سربلند خدمت‌رسانی کند، اکنون نیز با برنامه‌ریزی دقیق چنین خواهد بود. طبیعی است مردم نگران باشند، زیرا با رژیمی ددمنش مواجه هستیم که از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند. با این حال، ملت در دوران دفاع ۱۲ روزه مشاهده کردند که نیروهای دفاعی ما همچون دژی آهنین ایستادند و حملات دشمن را پاسخ دادند.

همین نشان می‌دهد که کشور در سطح راهبردی و تاکتیکی با اقتدار عمل می‌کند، هرچند دشمن ممکن است به روش‌های ناجوانمردانه همچون حمله به افراد بی‌گناه روی آورد.

سخنگوی دولت با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: در حوزه اقتصادی، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی مأموریت یافته است. نظم‌بخشی به بودجه یکی از موضوعات جدی دولت است و این زمان فرصتی برای انجام اصلاحات ساختاری تلقی می‌شود.

همچنین مدت‌هاست بر کوچک‌سازی دولت و ادغام برخی ردیف‌ها تأکید شده است. همان‌طور که هر خانواده باید دخل و خرج خود را مدیریت کند، دولت نیز باید هزینه‌ها را متناسب با درآمد تنظیم کند.

وی ادامه داد: در مواردی دیده‌ایم یارانه‌ها به جای اصابت به گروه هدف، به مصرف‌کنندگان دیگر رسیده است. به همین دلیل اصلاحات ساختاری در این زمینه آغاز شده و بسیار جدی است. در عین حال قبل از اجرای کامل، دو مفهوم «عملیاتی بودن» و «مبتنی بر عملکرد بودن» به‌عنوان پایه‌های بودجه‌ریزی در دستور کار است و از بودجه ۱۴۰۵ ردپای آن دیده می‌شود. این روند کمک خواهد کرد تا در زمان گشایش‌های آینده، کشور با یک نظم داخلی صحیح و دقیق پیش برود.