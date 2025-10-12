  1. جامعه
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

سامانه دانشجویی سازمان بهزیستی بازگشایی شد

سامانه دانشجویی سازمان بهزیستی بازگشایی شد

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از بازگشایی سامانه دانشجویی سازمان بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ذکایی فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: با توجه به فرا رسیدن نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، سامانه دانشجویی به نشانی اینترنتی http://student.behzisti.netجهت ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز دانشجویان تحت پوشش سازمان تا ۱۵ آذرماه ماه ۱۴۰۴ باز خواهد بود.

وی افزود: ادارات کل بهزیستی استان‌ها موظف هستند نسبت به اطلاع رسانی وسیع و جامع به افراد حائز شرایط تحت حمایت سازمان تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.

ذکایی فر گفت: همچنین بررسی روزانه سامانه توسط مددکاران به جهت ثبت نام و بارگذاری صحیح مدارک و مستندات لازم توسط دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قابل ذکر است که به دلیل زمان بر بودن فرایند رسیدگی توسط بهزیستی شهرستان، استان و ستاد بهزیستی کشور؛ بازه زمانی مذکور به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

کد خبر 6619404

