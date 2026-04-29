۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

سامانه کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان بهزیستی فعال شد

معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی تهران، از فعال شدن سامانه پرداخت کمک هزینه شهریه به دانشجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، وحید حسین زاده گفت: در راستای پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویی به دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، بارگذاری اطلاعات و مستندات مربوط به نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به سامانه الکترونیکی مراجعه کنند که تا ۳۱ اردیبهشت 1405 برای مشمولان قابل دسترس است.

وی افزود: سامانه دانشجویی جهت بارگذاری اطلاعات متقاضیان (دانشجویان واجد شرایط) بازگشایی شد. در نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بیش از یک هزار دانشجو در قالب افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان، فرزندان شبه خانواده و امداد بگیران از کمک هزینه شهریه دانشجویی بهره‌مند شدند.

حسین زاده گفت: جهت دریافت فیلم آموزشی نحوه ثبت نام و بارگذاری مستندات در سامانه دانشجویی، دانشجویان به آدرس الکترونیکی مراجعه کنید.

