به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، وحید حسین زاده گفت: در راستای پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویی به دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، بارگذاری اطلاعات و مستندات مربوط به نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به سامانه الکترونیکی مراجعه کنند که تا ۳۱ اردیبهشت 1405 برای مشمولان قابل دسترس است.

وی افزود: سامانه دانشجویی جهت بارگذاری اطلاعات متقاضیان (دانشجویان واجد شرایط) بازگشایی شد. در نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بیش از یک هزار دانشجو در قالب افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان، فرزندان شبه خانواده و امداد بگیران از کمک هزینه شهریه دانشجویی بهره‌مند شدند.

حسین زاده گفت: جهت دریافت فیلم آموزشی نحوه ثبت نام و بارگذاری مستندات در سامانه دانشجویی، دانشجویان به آدرس الکترونیکی مراجعه کنید.