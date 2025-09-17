به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان مقطع دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تا روز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴، در سیستم گلستان ادامه دارد.

طبق این اطلاعیه لازم است تمامی پذیرفته شدگان بر اساس بخشنامه هیئت مرکزی گزینش دانشجو سازمان سنجش آموزش کشور جهت بررسی صلاحیت عمومی مدارک لازم را تهیه و حداکثر تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ از طریق آدرس ایمیل Paziresh@kntu.ac.ir به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ارسال نمایند.

طبق این اطلاعیه ثبت نام در سه مرحله و به صورت الکترونیکی و حضوری انجام می گیرد. در مرحله ثبت نام الکترونیکی (مرحله اول) لازم است پذیرفته شدگان با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه، اطلاعات فردی و تحصیلی خود را تکمیل نموده و مدارک لازم برای ثبت نام را بارگذاری و در پایان گواهی پذیرش غیرحضوری را چاپ نمایند.

در مرحله دوم بررسی مدارک بارگذاری شده توسط کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام و تایید مدارک بارگذاری شده در سیستم گلستان ثبت خواهد شد.

مراجعه حضوری مرحله سوم است که دانشجویان باید با در دست داشتن گواهی پذیرش غیرحضوری و گواهی پذیرش نهایی الکترونیکی و اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه، شخصاً جهت مطابقت و کنترل مدارک ثبت نامی و کنترل نهایی مدارک و دریافت کارت دانشجویی به دانشکده محل تحصیل مراجعه نمایند.

برای دیدن اطلاعیه اینجا را کلیک کنید.