جلیلوند: ۱۱ میلیارد تومان برای بازسازی استخر همدان هزینه شده است

همدان-رئیس هیئت شنا همدان گفت: پروژه بازسازی استخر با هزینه‌ای بیش از ۱۱ میلیارد تومان بدون کمک‌های دولتی اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جلیلوند صبح یکشنبه در آئین بهره‌برداری از استخر کوثر با بیان اینکه امروز وضعیت شنای استان همدان به روشنی قابل مقایسه با گذشته است، اظهار کرد: پیشرفت‌های اخیر در این رشته نتیجه تجمع تخصص، تعهد و تعصب فعالان حوزه شناست و مجموعه هیئت شنای همدان بدون دریافت کمک مالی توانست پروژه‌ای ملی‌مانند را اجرا کند.

وی افزود: استخر کوثر با صرف بیش از ۱۱ میلیارد تومان هزینه و همکاری بخش خصوصی، هیئت شنا و اداره‌کل ورزش و جوانان، اکنون به یکی از استانداردترین استخرهای ایران تبدیل شده و جایگاه همدان را به‌عنوان «پایگاه قهرمانی ورزش‌های آبی غرب کشور» تثبیت کرده است.

جلیلوند با اشاره به نبود امکانات اولیه تمرینی در گذشته گفت: تا سال‌های اخیر حتی یک سکو برای تمرین استارت در اختیار ورزشکاران همدانی نبود، اما اکنون با ساخت سالن بدنسازی و فراهم شدن شرایط استاندارد تمرین، استعدادهای شنای همدان در آستانه شکوفایی قرار دارند.

رئیس هیئت ورزش‌های آبی همدان خاطرنشان کرد: کمبود استخر ۵۰ متری یکی از خلأهای استان است و انتظار می‌رود با حمایت نمایندگان و تخصیص اعتبار ملی، پروژه ساخت این استخر در آینده نزدیک کلنگ‌زنی شود.

جلیلوند افزود: در دو سه سال گذشته زیرساخت‌های ورزشی استان در حوزه آب، سالن‌ها و فضاهای شهری و روستایی توسعه یافت و امروز همدان از نظر زیرساخت ورزشی جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

