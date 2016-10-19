محمدصادق بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه رشته شنا در همدان به دنبال رشد دوباره است، اظهار داشت: هنوز در همدان شناگرانی که بتواند صاحب سکو و مدال شود، وجود ندارد.

بختیاری با بیان اینکه با ۳ جلسه تمرین در هفته نمی توان کاری از پیش برد، گفت: با توجه به رقیبان قدرتمندی همچون شناگران استان‌های مشهد، تهران و شیراز رسیدن به رتبه و مقام دشوار است اما تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا در آینده، بیشتر از شنای همدان ببینید و بشنوید.

وی در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌سازی استخرها لطمه بزرگی به این رشته در همدان وارد کرد و کم‌کم شنای استان همدان با افت مواجه شد، گفت: وقتی امکانات سخت‌افزاری در حوزه شنا وجود ندارد ورزشکار نیز ارتقا پیدا نمی‌کند اما سیاست دستگاه ورزش استان همدان و مدیرکل ورزش و جوانان همدان در این زمینه مثبت است.

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان ‌همدان با اشاره به استعدادیابی در این رشته ورزشی گفت: در بحث استعدادیابی نیز قدم‌های بسیار خوبی برداشته‌ شده و هر ۶ ماه یک‌بار جشنواره شنا در همدان برگزار می‌شود.

بختیاری عنوان کرد: طرح «سبا» در آموزش‌وپرورش طرح خوبی بود که می‌توانست به رشد ورزش شنا کمک کند اما متأسفانه این طرح متوقف شد که در پی آن هر شش ماه یک‌بار در استخرهای کوثر، کارگران و الوند طرح استعدادیابی شناگران اجرا می‌شود.

وی بابیان اینکه فعال شدن بیشتر مدارس شنا از اولویت‌های هیئت شنا در استان ‌همدان است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ ورزشکار سازمان‌یافته دارای بیمه ورزشی در هیئت شنا استان‌ همدان فعالیت می‌کنند.

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان ‌همدان عنوان کرد: همچنین مدارس شنای استان همدان در استخر الوند برای آقایان زیر ۱۵ سال و در استخر لاله برای بانوان فعال است.

بختیاری با اشاره به مربیان شنا در همدان گفت: در رشته شنا، همدان مربیان بسیار خوبی دارد که بیشتر آنها فعال هستند.

وی گفت: همچنین ۳ دوره کلاس داوری و مربیگری برای مربیان و داوران در همدان برگزار شده و نزدیک به ۲۴۰ مربی آموزش ها را سپری کرده اند و با شرایط موجود تا دو سال آینده نتیجه زحمات ما ثمر خواهد داد.