به گزارش خبرنگار مهر،ملیحه ملک زاده صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، برنامههای هفته ملی کودک از ۱۵مهرماه آغاز شده و تا ۲۱ مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: امسال در استان اردبیل ، با هدف گسترش مشارکت و تعامل، برنامهها بهصورت مشترک با همکاری تمامی دستگاههای فرهنگی استان و شهرستانها برگزار میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت:برای هفته ملی کودک، برنامههای متنوعی ویژه گروههای سنی کودکان و نوجوانان پیشبینی شده است. یکی از رویدادهای ویژه امسال، جشن نوخوانها است که برای اولینبار در مراکز کانون برگزار میشود. این جشن، مخصوص دانشآموزان پایه اول و دوم ابتدایی است که همزمان با ورود به مدرسه و آغاز سوادآموزی، بهصورت رایگان عضو مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میشوند و از خدمات فرهنگی، کتابخوانی، امانت کتاب و سایر فعالیتهای کانون بهرهمند خواهند شد.
ملک زاده ادامه داد: این جشن در بازه ۱۹ تا ۲۱ مهرماه بهصورت سراسری در تمامی مراکز کانون در سطح کشور برگزار میشود. همچنین، عضویت رایگان دانشآموزان پایه اول و دوم ابتدایی تا پایان سال تحصیلی در تمام مراکز کانون سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
در طول هفته ملی کودک نیز، عضویت تمامی کودکان و نوجوانان در مراکز کانون در سراسر کشور رایگان است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل تشریح کرد: ۸۲ برنامه از سوی دستگاهای اداری به این نهاد جهت اجرا ارسال شده است و ۱۴۲ برنامه نیز که سعی کردیم رویکرد ما مشارکتی باشد،اجرا خواهد شد.
جشن بادبادک ها برگزار می شود
وی عنوان کرد: از دیگر برنامههای این هفته میتوان به برنامه پیک امداد فرهنگی برای خدماترسانی به مناطق روستایی و کمبرخوردار شهری، حال خوش کودکی با قصه برای کودکانی که در خانههای شکوفه، مراکز استثنایی، بیمارستانها و سایر مکانهای فاقد امکانات فرهنگی بهسر میبرند اشاره کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با اشاره به برگزاری جشنهای متنوع و نشاطآور برای کودکان و نوجوانان در طول هفته ،اضافه کرد: جشن بزرگ پرواز بادبادکها با عنوان «جشن پرواز بادبادک» که با محوریت شورای اجتماعی استان و مشارکت تمامی دستگاههای فرهنگی، در مجتمع شورابیل برگزار خواهد شد و ین جشن شامل کارگاه ساخت بادبادک، غرفههای فرهنگی، هنری و ادبی، و مسابقه پرواز بادبادکها به همراه تقدیر از بادبادکهای زیباتر و دستساز خواهد بود.
افزایش ۲۹ درصدی عضویت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار نفر عضو فعال کانون در استان اردبیل هستند که این میزان نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در استان اردبیل، ۲۳ مرکز ثابت فرهنگی، ۴ مرکز سیار و ۲ مرکز پستی فعال هستند که به کودکان و نوجوانان خدمات فرهنگی، هنری و ادبی ارائه میدهند.
ملک زاده با تأکید بر اینکه رسالت اصلی کانون، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کنار فعالیتهای هنری و ادبی است؛ گفت: تلاش ما این است که کودکان ضمن مشارکت در برنامههای متنوع هنری و ادبی، با مفاهیمی مانند امانت کتاب و فرهنگ مطالعه نیز آشنا شوند.
وی با اشاره به استقبال کودکان از کتابخوانی افزود: رشد امانت کتاب در بین کودکان نسبت به سال گذشته۱۰۹ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل کانون همچنین به فعالیتهای نمایشی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۴ نمایش در حوزه کودک و نوجوان اجرا شد که این آثار برای ۲۰ هزار مخاطب به نمایش درآمد.
ملک زاده ادامه داد: ۴۱ نفر از اعضای هنرمند در حوزه هنر و ادبیات موفق به کسب مقامهای برتر ملی و بینالمللی شدهاند.
وی با اشاره به برنامههای تابستانی کانون نیز گفت: تابستان امسال، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تابستانی پرشور و با نشاط را پشت سر گذاشت و در این مدت ۲۰ اردوی دروناستانی و یک اردوی بروناستانی برای اعضا برگزار شد.
نظر شما