ضرورت برنامه دفاتر خدمات قضائی به سوی درآمدزایی از صلح و سازش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی صادقی در نشست هم‌اندیشی نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی که در مشهد مقدس برگزار شد، تصریح کرد: نقش بنیادین دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ارائه خدمت به مردم است.

وی دفاتر را اولین نقطه مواجهه مردم و سرچشمه این خدمت‌رسانی دانست و تأکید کرد: دفاتر باید از مبدأ تولید پرونده بودن، به صافی و فیلتری کارآمد برای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضائی تبدیل شوند.

تغییر مسیر درآمدزایی به سوی صلح و سازش

عضو شورای عالی قضایی کشور راهکار این تحول را در توسعه نظام حل و فصل غیرقضایی در دل خود دفاتر برشمرد و پیشنهادهای عملیاتی متعددی ارائه داد؛ بر اساس این طرح، دفاتر باید با قرار گرفتن در صف به:

۱. صلح‌یاران و میانجیگران حرفه‌ای در همان مراحل اولیه شکایت و دادخواست را رسیدگی و قبل از ارسال به دادگاه آن را حل و فصل نماید.

۲. با تبدیل شدن به مقر داوری و برگزاری جلسات داوری تخصصی به اختلافات مردم خاتمه داده و با این کار مانع تجمع پرونده در قوه قضائیه شود.

۳. بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف به حل و فصل پرونده‌های مربوطه به شورا بپردازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد که از این طریق، دفاتر می‌توانند با دریافت حق‌الزحمه برای حل مسئله و پیشگیری از منازعه، درآمد خود را پایدار و بابرکت سازند، به جای اینکه درآمد صرفاً از طریق کثرت ثبت پرونده‌ها تأمین شود.

اولویت‌بخشی به پایداری خانواده

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، نقش دفاتر در جلوگیری از فروپاشی خانواده را حیاتی خواند و تأکید کرد: چرا باید اختلافات اولیه (مانند مهریه یا نفقه) به دادگاه کشیده شده و به طلاق و زندانی شدن منجر شود؟

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی در پایان با اشاره به تجربیات موفق در کاهش آمار طلاق با ارجاع پرونده‌های خانواده به شوراها، از هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و نمایندگان استانی خواست تا با همت عالی و تغییر نگرش، خود را شریک در آشتی و اصلاح ذات‌البین قرار دهند و این ظرفیت خاموش را به طور جدی فعال سازند؛ وی قاطعانه اعلام کرد که با اراده جدی، می‌توان ورودی دادگستری‌ها را به شدت کاهش داد.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.