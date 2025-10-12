شمخانی: روحانی از ابتدا در جریان سانحه هواپیمای اوکراینی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگویی مفصل با برنامه «ماجرای جنگ» به بررسی رویدادهای مهمی چون سانحه هواپیمای اوکراینی، حمله به پایگاه عین‌الاسد و موضوع شهادت رئیسی پرداخت.

سانحه هواپیمای اوکراینی؛ اطلاع‌رسانی به رئیس‌جمهور

شمخانی در بخشی از این مصاحبه در پاسخ به پرسشی درباره سانحه پرواز اوکراینی گفت: بعد از حادثه هواپیمای اوکراینی، سردار باقری با من تماس گرفتند و من در جریان قرار گرفتم و همان موقع به رئیس جمهور اطلاع دادم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا وزیر امور خارجه وقت (محمدجواد ظریف) را در جریان قرار ندادید، افزود: من وظیفه‌ای نداشتم به آقای ظریف هم اطلاع‌رسانی کنم.

دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی درباره تأخیر در اعلام خبر سقوط هواپیما توسط ایران توضیح داد: برخی‌ها می‌گفتند که اتفاق هواپیمای اوکراینی به دلیل جنگ الکترونیک آمریکا است و ما به دلیل بررسی دقیق حادثه با سه روز تأخیر خبر را اعلام کردیم.

شمخانی همچنین از حضور خود در مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان این سانحه گفت و بیان کرد: «در مراسم خاکسپاری زوج در هواپیما اوکراینی به بهشت زهرا رفتم و خانواده آنها برخورد بدی با من داشتند اما من ناراحت نشدم.

شهادت رئیسی؛ پاسخ به سوال ترور توسط اسرائیل "سخت است

دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوالی درباره احتمال ترور رئیس جمهور پیشین توسط اسرائیل، این پرسش را "سخت" توصیف کرد و گفت: ستاد کل تا لحظه آخر با توجه هیات هایی که برای بررسی فرستاد، گفت هیچ اتفاقی داخل پرواز رخ نداد.

وی افزود: بعد از جنگ دوازده روزه این سوال قوی‌تر شد که ترور شهید رئیسی نیز می‌تواند به اسرائیل مرتبط باشد.» شمخانی تاکید کرد: «مبتنی بر مقدورات فنی بررسی کننده ها هیچ اتفاق خارجی در شهادت شهید رئیسی رخ نداد اما ممکن است اتفاقات بالاتر از تشخیص فنی ما باشد.

حمله به عین الاسد؛ "اراده و تصمیم زدن یک پایگاه آمریکایی، اعتبار بزرگی است"

شمخانی با اشاره به حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد آمریکا در عراق گفت: ما تصمیم گرفتیم که عین الاسد را بزنیم و زدیم و این یعنی اراده مقابله داشتیم.

وی این حمله را پاسخ ایران به ترور سردار سلیمانی دانست و افزود: حمله به عین الاسد مابه‌ازای انتقام سریع حاج قاسم بود و این قابل توسعه بود و ما هیچ وقت دست از این نکشیدیم.

توان دفاعی ایران؛ هیچ جای دنیا با ما کار تسلیحاتی جدی نمی‌کند

شمخانی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر توان دفاعی ایران گفت: چون در حال تحریم هستیم هیچ جای دنیا با ما کار تسلیحاتی جدی نمی‌کند.

وی افزود: این یک واقعیت است که ما تنها هستیم. خود روس‌ها درگیر جنگ هستند و برای این نتوانستند در کنار ما باشند.

وی با اشاره به پیشنهاد همکاری پدافندی روسیه گفت: یک زمانی روس‌ها پیشنهاد دادند که با هم کار پدافندی انجام دهیم اما ما سوالاتی مطرح کردیم که نمی‌توانستیم به راحتی این امر را بپذیریم.

شمخانی با اشاره به موفقیت‌های ایران در بومی‌سازی در حوزه موشکی گفت: موشکی از روز اول ما سیاستگذاری درستی داشتیم و بومی سازی کردیم، البته در پهپاد و دریایی هم همینطور اما در پدافند دیر شروع کردیم اما ان شاالله این هم اصلاح خواهد شد.

تنگه هرمز؛ "دیگر خیلی باید به سیم آخر بزنیم

دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوالی درباره بستن تنگه هرمز گفت: برای بستن تنگه هرمز دیگه خیلی باید به سیم آخر بزنیم، هنوز به آن مرحله نرسیدیم.

وی با اشاره به حمله آمریکا به فوردو گفت: موقعی که آمریکا به فوردو حمله کرد، جنگ خاتمه یافت، چون اسرائیل باخته بود.

شمخانی تاکید کرد: ما در جنگ دریایی قدرت‌هایی داریم که هنوز برای دشمن شناخته شده نیست.

این مصاحبه در ششمین قسمت برنامه «ماجرای جنگ» با اجرای جواد موگویی انجام شده است.