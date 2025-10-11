سردار تنگسیری: بستن تنگه هرمز در اختیار مسئولان عالی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در سخنانی درباره مقاومت نیروهای دریایی سپاه در برابر تجاوزات آمریکا اظهار داشت: در آن دوران، بالاترین سلاحی که ما در اختیار داشتیم، آرپی‌جی بود و بعدها توانستیم سلاح ۱۰۷ را وارد میدان کنیم. نه پوشش هوایی داشتیم و نه امکانات گسترده، اما با همان توان محدود، یک‌سال و نیم به‌طور مستقیم با نیروهای آمریکایی درگیر بودیم؛ جنگی نابرابر که در آن نیروی دریایی سپاه شهید داد.

وی افزود: خوب است مردم عزیزمان بدانند که نیروی دریایی سپاه ۹ شهید مدافع حرم و مبارزه با استکبار جهانی در خلیج فارس تقدیم کرده است که در رأس آنها شهید مهدوی و یاران شجاعش قرار دارند. از مجموع ۹ سیلی که به آمریکا زده شد، شش مورد آن در زمان دفاع مقدس بود؛ زمانی که آمریکایی‌ها با تجهیزات مدرن و تا بن‌دندان مسلح مقابل ما ایستاده بودند، اما به اذن خداوند شکست خوردند.

سردار تنگسیری با اشاره به عملیات ۱۶ مهر گفت: در آن عملیات، هفت نفر از نیروهای ما به شهادت رسیدند و سه نفر جانباز شدند. یکی از جانبازان همان عملیات در حادثه تروریستی رژه ۳۱ شهریور اهواز نیز به دست مزدوران استکبار جهانی به شهادت رسید. از جمله این شهدا می‌توان به شهید مهدوی، شهید مبارکی، شهید شفیعی، شهید توسلی، شهید کرد و شهید محمدی‌ها اشاره کرد که هر یک از آنان نماد شجاعت و ایمان در برابر دشمن بودند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: این گذرگاه دریایی «شریان نفتی و گازی دنیا» است و ایران همواره از آن حراست کرده و نخواسته اجازه بسته‌شدنش را بدهد.

وی با یادآوری نقش منطقه در تأمین انرژی جهانی، نسبت به پیامدهای حضور بی‌ضابطه کشتی‌ها و سامانه‌های هسته‌ای در خلیج فارس هشدار داد.

سردار تنگسیری گفت: ما همیشه این منطقه را یک منطقه مهم راهبردی دنیا دانستیم و از آن حراست کردیم؛ نگذاشتیم تنگه بسته شود. اما سؤال این است که آیا منطقی است دنیا از این تنگه استفاده کند و ما استفاده نکنیم؟

سردار تنگسیری با ابراز نگرانی از ورود کشتی‌ها یا زیردریایی‌های حامل سوخت هسته‌ای یا دیگر سامانه‌های حساس به منطقه، تأکید کرد: در صورت بروز حادثه‌ای ناشی از این‌گونه انتقال‌ها، آسیب‌ها گسترده و ماندگار خواهد بود و حتی آب شُور ساحلی که آب‌شیرین‌کن‌ها از آن تغذیه می‌کنند، ممکن است برای سال‌ها غیرقابل استفاده شود.

وی با بیان اینکه جریان‌های دریایی خلیج فارس باعث تثبیت آلودگی می‌شوند، نمونه‌ای از برخورد یک کشتی ژاپنی با زیردریایی آمریکایی در دهه ۸۰ را یادآور شد که منجر به نشت نفت و خسارت زیست‌محیطی شد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین حضور برخی کشورها در منطقه را مخل امنیت دانست و گفت: این کشورها برای تداوم حضورشان «دشمن‌تراشی» می‌کنند.

وی تصریح کرد: ایران در ۳۰۰ ساله گذشته به کشوری حمله نکرده و اگر مورد تعرض قرار نگیرد، دشمنی ایجاد نمی‌کند، اما از منافع خود دفاع خواهد کرد.

به گفته سردار تنگسیری، موضع عملی ایران در قبال تنگه هرمز روشن است، تلاش برای باز نگه‌داشتن شریان‌های انرژی جهان و جلوگیری از هرگونه اقدامی که سلامت محیط‌زیست و امنیت منطقه را به‌خطر اندازد.

وی افزود: تصمیم درباره باز یا بسته‌بودن این مسیر در اختیار مسئولان عالی کشور است و به شرایط فشار بر صادرات ایران بستگی دارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه تأکید کرد: ناو آمریکایی «ساموئل رابرت» که توسط نیروهای دریایی سپاه منهدم شد، ارزشی معادل ۶۰۰ میلیون دلار داشت.

سردار تنگسیری در توضیح این عملیات گفت: سومین سیلی که بچه‌های ما به آمریکا زدند، نابودی ناو ساموئل رابرت بود. این ناو به طور کامل غرق شد و هیچ‌گونه نجاتی از آن صورت نگرفت.

وی افزود: در ادامه عملیات، دو تن دیگر از نیروهای ما در تاریخ ۲۹ فروردین به شهادت رسیدند. مجموع شهدای این نبردها به ۹ نفر رسید که نماد استقامت یک ملت مظلوم، اما مقتدر در برابر استکبار جهانی هستند.

سردار تنگسیری این موفقیت را بخشی از مقاومت نیروهای دریایی سپاه در دفاع از منافع ملی و مقابله با تهدیدات دشمنان جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: در حال حاضر می‌توانیم به کشورهای دیگر موشک صادر کنیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: در آن سال‌ها ایران در برابر هجوم هشت‌ساله قرار گرفت و امکانات نظامی بسیار محدودی داشت.

وی با اشاره به کمبودها در آن دوران تاکید کرد: به ما حمله کردند، دستمان خالی بود، هیچ چیزی هم نداشتیم و هیچ چیزی هم به ما ندادند. رهبر معظم انقلاب به درستی فرمودند سیم‌خاردار هم از ما دریغ کردند.

سردار تنگسیری در ادامه با اشاره به دستاوردهای امروز نیروهای مسلح اظهار داشت: جمهوری اسلامی طی سال‌های پس از جنگ توانسته به خودکفایی و حتی صادرات در حوزه‌های حساس نظامی برسد؛ «امروز افتخار می‌کنیم که یکی از کشورهایی هستیم که می‌توانیم موشک، پهپاد و شناور صادر کنیم.

سربازان ملت تا آخرین نفس از منافع کشور دفاع می‌کنند

سردار تنگسیری درباره رویدادهای اخیر در خلیج‌فارس و دریای عمان تأکید کرد: سربازان کشور در این منطقه حساس، اعم از نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه، در برابر هرگونه تهدید و اقدام علیه منافع ملی ایستاده‌اند و تا «آخرین نفس» از این حیثیت دفاع خواهند کرد.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح کشورمان در نبردهای اخیر گفت: ملت عزیز و شریف ما بدانند سربازانشان در این منطقه حساس، چه در نیروی دریایی قهرمان ارتش و چه در نیروی دریایی سپاه، در مقابل هر کس که بخواهد منافع ملت را زیر سؤال ببرد و مشکلاتی در این منطقه ایجاد کند ایستاده‌ایم و به‌عنوان سربازان این ملت تا آخرین نفس از این حیثیت دفاع می‌کنیم.

سردار تنگسیری با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه» افزود: جان‌فشانی‌ها و تلاش‌های نیروهای هوافضا و دیگر یگان‌ها هنوز به‌طور کامل روایت نشده است و این نیروها با سختی فراوان جنگیدند و عزت را بازگرداندند.

وی گفت: ما شروع‌کننده جنگ نبودیم و ما درخواست پایان جنگ را ندادیم؛ ما با صلابت همچنان از مسیری که داشتیم دفاع می‌کنیم.

سردار تنگسیری گفت: دشمنان می‌دانند ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست؛ مشکل آنها با وجود مستقل و پیشرفت علمی ایران است، نه سلاح️.

وی افزود:️ امروز ایران به مرحله‌ای رسیده که قادر به صادرات موشک، پهپاد، شناور و علم است؛ این پیشرفت‌ها مایه افتخار ملی است.

ماجرای گریه شهید سلیمانی برای جسارتی که به پرچم کشورمان شد

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت پاسداشت پرچم جمهوری اسلامی ایران گفت: در جریان برخی اغتشاشات، بی‌احترامی به پرچم کشورمان صورت گرفت که برای همه دلسوزان انقلاب بسیار تلخ بود.

سردار تنگسیری افزود: در همان روز، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با شنیدن این خبر در جلسه‌ای در فرماندهی کل سپاه بغض کرد و اشک ریخت و فرمود که آیا این پرچم که به‌برکت خون پاک شهیدان برافراشته است، باید چنین جسارتی ببیند؟ این پرچم نماد هستی و وجود ماست.

وی تأکید کرد: امروز هم در خلیج فارس، همان‌گونه که در دوران سخت گذشته با دستان خالی از این پرچم دفاع شد، نیروهای مسلح با اقتدار کامل آن را حفظ می‌کنند. این پرچم نماد عزت و افتخار ملت ایران است و حتی اگر ما نباشیم، مردان و زنان غیرتمند این سرزمین برای حفظ آن ایستادگی خواهند کرد.

سردار تنگسیری در پایان با اشاره به روحیه بالای غیرت ملی در میان ایرانیان گفت: غیرت در میان مردم ایران مثال‌زدنی است و تا زمانی که این روحیه زنده است، پرچم جمهوری اسلامی ایران همیشه سرافراز خواهد ماند.