تحقق ۷۷ درصدی منابع درآمدی خراسان جنوبی در نیمه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در جلسه ستاد درآمدهای عمومی خراسان جنوبی اظهار داشت: کشور در سالهای اخیر بهواسطه تحریمها و فشارهای بینالمللی، با محدودیتهایی در حوزه نفت و فروش آن مواجه بوده است، اما با تدابیر اتخاذشده بخش عمده منابع عمومی دولت از مسیرهای غیردرآمدی نفت تأمین میشود.
ذاکریان با اشاره به وضعیت تحقق منابع در استان خراسان جنوبی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، استان توانسته ۷۷ درصد از منابع مصوب خود را محقق کند.
وی گفت: مجموع عملکرد درآمدی استان تا پایان شهریورماه حدود یکهزار و ۵۴۷ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای استان حدود ۹۳ درصد است که نشاندهنده سهم بالای مالیات در تأمین منابع عمومی است.
وی با بیان اینکه در برخی حوزهها عملکرد بسیار مطلوب بوده و در برخی بخشها هنوز به اهداف نرسیدهایم، عنوان کرد: یکی از بخشهای شاخص، واگذاری داراییهای سرمایهای است که با تحقق ۱۲۹ درصدی نسبت به هدف ششماهه، عملکرد مثبتی داشته است؛ هرچند از نظر مبلغ، رقم آن نسبت به کل بودجه استان چندان بالا نیست.
ذاکریان بیان داشت: در مقابل، در برخی ردیفها مانند «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» و «درآمدهای متفرقه» شاهد عقبماندگی هستیم؛ بهطوریکه درآمدهای متفرقه حدود ۸۴ درصد کمتر از پیشبینی بوده است.
وی با اشاره به تأثیر برخی شرایط کلان کشور بر عملکرد درآمدی استان گفت: تمدید مهلتهای مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای تسهیل در امور مؤدیان و همچنین شرایط خاص ناشی از حوادث اخیر، از دلایل بخشی از کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار داشت: در نیمه نخست سال، از مجموع ۱,۹۲۷ میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب استان، حدود ۱,۴۳۷ میلیارد تومان تحقق یافته است.
ذاکریان با تأکید بر لزوم برنامهریزی برای جبران کسری درآمدی در نیمه دوم سال گفت: امیدواریم در ادامه سال با همافزایی دستگاههای اجرایی و استمرار همکاری مؤدیان، تحقق صددرصدی درآمدهای استان محقق شود.
