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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

قالیباف: تمام اقدامات آمریکا تقلید از شیطان است

قالیباف: تمام اقدامات آمریکا تقلید از شیطان است

رئیس مجلس در واکنش به جنایت اخیر آمریکا در مراسم عروسی کوهستک نوشت: هر قدرتی که مانند شیطان بکشد، شیطان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به حملات بامداد گذشته نیروهای آمریکایی به مراکز غیرنظامی و شهادت جمعی از هموطنان در مراسم عروسی در منطقه کوهستک جزیره سیریک، با یادآوری جنایت‌های پیشین این کشور در میناب و لامرد، پیامی به زبان انگلیسی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

وی در این پیام با اشاره به سه جنایت اخیر آمریکا علیه غیرنظامیان ایرانی نوشت:

مدرسه میناب: کودکان قتل‌عام شدند.

سالن ورزشی لامرد: بچه‌ها سلاخی شدند.

عروسی کوهستک: کودکان همراه با خانواده‌هایشان کشته شدند.

رئیس مجلس در ادامه تأکید کرد: اگر قدرتی مانند شیطان عمل کند، مانند شیطان هدف انتخاب کند و مانند شیطان بکشد، آن قدرت شیطان است. وی افزود: اگر همان قدرت، شیطانِ کوچک‌تری را که دقیقاً همین کارها را انجام می‌دهد حمایت و سپر قرار دهد، آنگاه خودش «شیطان بزرگ» است.

کد مطلب 6935216
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      4 0
      پاسخ
      شما چرا باشیطان مذاکره و تفاهم تنطیم کردید.‌

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