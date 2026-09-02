امیر آراسته: صلح و امنیت توجیه آمریکا برای مداخله در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه دوره آموزش نظری معارف جنگ ویژه دانشجویان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، و امیر سرتیپ ناصر آراسته، جانشین رئیس گروه مشاورین نظامی فرماندهی معظم کل قوا و رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، در دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) برگزار شد.

امیر سرتیپ آراسته در این مراسم، ضمن قدردانی از فرماندهی و کارکنان دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) برای برگزاری مطلوب این دوره آموزشی، بر اهمیت انتقال تجربیات و معارف دوران دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کرد.

رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، با اشاره به اهمیت مطالعه و شناخت تاریخ، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از آیات قرآن کریم به بیان سرگذشت و تاریخ گذشتگان اختصاص یافته است و مطالعه تاریخ، نه‌تنها برای عبرت، حکمت و نصیحت، بلکه برای مصون ماندن از تحریف، تکذیب، نسیان و کتمان حقایق، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین ماهیت جنگ‌های قرن بیستم و بیست‌ویکم، به تشریح سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در نقاط مختلف جهان پرداخت و گفت: در ۳۴۵ سال از عمر ایالات متحده آمریکا، این کشور تنها ۱۶ سال را بدون درگیری نظامی سپری کرده است.

امیر سرتیپ آراسته در ادامه، با اشاره به آمارهایی درباره مداخلات نظامی و سیاسی آمریکا در جهان، اظهار داشت: براساس آمارهای ارائه‌شده، آمریکا در این مدت در ۸۲ کشور جهان کودتا کرده که ۶۰ مورد آن موفقیت‌آمیز بوده است و هم‌اکنون نیز با بیش از ۷۰۰ پایگاه نظامی در ۸۹ کشور جهان حضور دارد که ۳۰ پایگاه آن در منطقه غرب آسیا مستقر است.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای انسانی مداخلات نظامی آمریکا افزود: از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱، سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا به جان باختن میلیون‌ها نفر در جهان منجر شده که بخش قابل‌توجهی از آنان مسلمان بوده‌اند.

رئیس هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی، با اشاره به برخی مداخلات نظامی آمریکا در سال‌های اخیر، تصریح کرد: دخالت‌های نظامی این کشور در کشورهای مختلف، همواره با عناوینی همچون برقراری صلح و امنیت توجیه شده است، در حالی که نتیجه این مداخلات، ایجاد ناامنی و آسیب برای مردم این مناطق بوده است.

امیر سرتیپ آراسته در ادامه، بر ضرورت شناخت صحیح ماهیت جنگ و راهبردهای قدرت‌های سلطه‌گر تأکید کرد و انتقال این شناخت و تجربه‌ها به نسل جوان را از اهداف مهم دوره‌های معارف جنگ دانست.

در پایان این مراسم، با حضور امیر سرتیپ ناصر آراسته و امیر سرتیپ علیرضا الهامی، از تعدادی از پیشکسوتان و ایثارگران دوران دفاع مقدس با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.