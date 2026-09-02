منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از حوادث اخیر در استان اصفهان اظهار کرد: پس از وقوع حوادث اخیر، تیم‌های فنی و کارشناسی با هدف شناسایی میزان خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری در نقاط مختلف استان فعال شدند و ارزیابی‌های لازم برای تعیین نوع و میزان خسارت انجام گرفت.

وی افزود: بر اساس آخرین پایش‌های انجام‌شده توسط تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، در مجموع ۱۹ هزار و ۸۸۷ واحد مسکونی و تجاری در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: از مجموع واحدهای ارزیابی‌شده، ۱۳ هزار و ۲۴۴ واحد در شهر اصفهان و ۶ هزار و ۶۴۳ واحد در سایر نقاط استان قرار دارند که میزان خسارات وارده به هر یک از این واحدها به صورت جداگانه بررسی و تعیین تکلیف شده است.

ارزیابی خسارت لوازم خانگی ۳۴۸۰ واحد

شیشه‌فروش با اشاره به اینکه در جریان حوادث اخیر علاوه بر ساختمان‌ها، بخشی از لوازم و اثاثیه منازل نیز آسیب دیده است، تصریح کرد: خسارت وارده به لوازم خانگی و اثاثیه ۳ هزار و ۴۸۰ واحد مسکونی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و فرآیند جبران این بخش از خسارات نیز بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه بخش عمده واحدهای آسیب‌دیده با انجام تعمیرات جزئی به شرایط عادی بازگشته‌اند، گفت: تاکنون روند تعمیرات جزئی و تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان با موفقیت انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: این تعمیرات شامل اقداماتی همچون نصب و تعویض شیشه، پنجره و درب، اجرای کناف و تعمیر و ترمیم دیوارها بوده که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی، خیرین و مشارکت مالکان انجام شده است.

۱۰۲ واحد نیازمند تخریب و احداث مجدد

شیشه‌فروش در ادامه به وضعیت واحدهایی که بر اثر شدت خسارت امکان تعمیر ندارند اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۱۰۲ واحد مسکونی و تجاری به دلیل شدت خسارات وارده نیازمند تخریب و احداث مجدد هستند.

وی افزود: همچنین یک هزار و ۲۶ واحد نیز در گروه واحدهایی قرار دارند که نیازمند تعمیرات اساسی و کلی هستند و برنامه‌ریزی برای بازسازی و مرمت این واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه عملیات بازسازی واحدهای تخریبی وارد مرحله اجرایی شده است، عنوان کرد: پس از انجام مراحل قانونی از جمله آواربرداری، تهیه نقشه و صدور پروانه، عملیات بازسازی این واحدها آغاز شده و در حال حاضر در برخی نقاط، پروژه‌ها وارد مراحل فونداسیون، اسکلت‌بندی و دیوارچینی شده‌اند.

تعیین مسئولیت شهرداری و بنیاد مسکن در بازسازی

شیشه‌فروش در خصوص تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده نیز اظهار داشت: بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌های کشوری، مسئولیت ارزیابی، بازسازی و جبران خسارات واردشده به ساختمان‌ها در کلان‌شهر اصفهان بر عهده شهرداری اصفهان و در سایر شهرها و روستاهای استان بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص خسارات معیشتی و لوازم خانگی، فرآیند ارزیابی در تمامی نقاط استان انجام شده و پس از تکمیل ارزیابی‌ها و مطابق دستورالعمل‌های کشوری، جبران این بخش از خسارات توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری و اجرا خواهد شد.

ادامه عملیات بازسازی با مشارکت دستگاه‌ها و مالکان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: با توجه به شرایط ایجادشده، تلاش دستگاه‌های مسئول بر این است که روند بازسازی واحدهای نیازمند تعمیرات اساسی و احداث مجدد با سرعت بیشتری انجام شود تا خانوارهای آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به شرایط عادی زندگی بازگردند.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: در این زمینه شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گروه‌های جهادی، خیرین و مالکان واحدها در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و همکاری و هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها موجب شده بخش قابل توجهی از تعمیرات جزئی در مدت زمان کوتاهی به پایان برسد.

وی افزود: در حال حاضر نیز عملیات بازسازی واحدهای تخریبی و تعمیرات اساسی در نقاط مختلف استان در حال انجام است و پروژه‌هایی که مراحل قانونی آنها طی شده، وارد مراحل اجرایی شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت بحران استان، تسریع در روند بازسازی، تعیین تکلیف کامل واحدهای آسیب‌دیده و کاهش دغدغه خانوارهای خسارت‌دیده است و این فرآیند تا تعیین تکلیف نهایی تمامی واحدهای آسیب‌دیده ادامه خواهد داشت.