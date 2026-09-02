کیفیت هوای شیراز در وضعیت قابل قبول است

قاسم نهاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت شاخص کیفیت هوای شیراز گفت: شاخص کیفیت هوا یک عدد بدون بُعد است که بر اساس غلظت آلاینده‌های موجود در هوا محاسبه می‌شود و وضعیت کیفیت هوا را در بازه‌های مختلف نشان می‌دهد.

وی افزود: زمانی که شاخص کیفیت هوا بین صفر تا ۵۰ باشد، هوا در وضعیت پاک قرار دارد و شاخص ۵۱ تا ۱۰۰ نیز نشان‌دهنده کیفیت هوای قابل قبول است؛ بنابراین در این محدوده، شرایط هوا برای عموم مردم مشکلی ایجاد نمی‌کند.

شاخص بالای ۱۰۰؛ زنگ خطر برای گروه‌های حساس

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: شاخص ۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنای ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی است.

نهاوندی بیان کرد: شاخص ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز نشان‌دهنده ناسالم بودن هوا برای تمام گروه‌هاست و در شاخص‌های بالاتر از ۲۰۰، شرایط هوا وارد وضعیت خطرناک و بحرانی می‌شود.

وی با اشاره به تجربه برخی مناطق کشور در زمان وقوع گرد و غبار گفت: در مناطقی مانند خوزستان، به‌ویژه هنگام ورود گرد و غبار از کشورهای عراق و عربستان، گاهی شاخص کیفیت هوا به بالای ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ می‌رسد و چندین برابر محدوده مجاز افزایش پیدا می‌کند.

شیراز؛ روزهای گرد و غبار محدودتر از بسیاری مناطق کشور

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه شیراز در سال‌های اخیر کمتر با چنین شرایط شدیدی مواجه بوده است، گفت: در استان فارس نیز امسال روزهایی با گرد و غبار داشته‌ایم، اما تعداد این روزها در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور نسبتاً پایین بوده است.

نهاوندی درباره آخرین وضعیت کیفیت هوای شیراز نیز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوا در روز گذشته حدود ۸۸ بود که در محدوده قابل قبول قرار داشت.

وی افزود: شاخص کیفیت هوا امروز نیز ۷۴ ثبت شده و حتی بررسی انجام‌شده در ساعت چهار بامداد امروز، شاخص ۷۳ را نشان داده است؛ بنابراین بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های موجود، در حال حاضر وضعیت نامطلوبی از نظر کیفیت هوا در مرکز شهر شیراز مشاهده نمی‌شود.

احتمال افزایش گرد و غبار محلی با وزش باد

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس درباره پیش‌بینی وضعیت روزهای آینده گفت: پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی روزهای آینده در برخی نقاط احتمال غبار محلی وجود دارد که می‌تواند ناشی از وزش باد و جابه‌جایی گرد و غبار محیطی باشد.

نهاوندی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، چهارشنبه آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و برای پنجشنبه و جمعه نیز در برخی نقاط احتمال غبار محلی پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با اشاره به وضعیت نقاط مختلف شیراز گفت: در حال حاضر بخش‌های شمالی، شمال‌غربی و غربی شیراز وضعیت نامطلوبی ندارند و احتمالاً افزایش نسبی آلودگی و گرد و غبار در بخش‌های شرقی شهر، بیشتر تحت تأثیر انتشار آلاینده‌ها و جابه‌جایی گرد و غبار در اثر وزش باد است.