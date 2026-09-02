صادقی: لایروبی ۷۰ درصد نقاط بحرانی خورهای بندرعباس انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، با اشاره به آغاز عملیات لایروبی خورهای شهر بندرعباس اظهار کرد: این عملیات با محوریت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و با همکاری شهرداری بندرعباس، شرکت آب منطقهای، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت خلیج فارس، شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس، ادارهکل بنیاد مسکن استان، شرکت آب و فاضلاب و برخی صنایع از حدود دو هفته گذشته آغاز شده است.
وی افزود: با توجه به صدور هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع پدیده النینو در نوار جنوبی کشور، بهویژه جزایر و شهرهای ساحلی، لایروبی خورهای محدوده شهر بندرعباس و سایر شهرهای استان با محوریت ادارهکل امور شهری و شوراهای استانداری در دستور کار قرار گرفت.
صادقیپور با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰ درصد از نقاط بحرانی خورهای بندرعباس لایروبی شده است، گفت: تلاش میکنیم با تداوم عملیات، لایروبی سایر نقاط بحرانی نیز حداکثر تا پایان شهریورماه به اتمام برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به تجربه سال گذشته در زمینه مدیریت و پیشگیری از آبگرفتگی، عنوان کرد: سال گذشته نیز اقدامات مشابهی در حوزه مدیریت شهری انجام شد که خوشبختانه با اتخاذ تمهیدات بهموقع، از ورود سیلاب به محلات و منازل شهروندان جلوگیری شد.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز با مدیریت و برنامهریزی انجامشده و اجرای بهموقع عملیات لایروبی خورها، امیدواریم بتوانیم با آمادگی مناسب از شرایط جوی پیشرو عبور کنیم و از بروز خسارت و آبگرفتگی در مناطق شهری جلوگیری شود.
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