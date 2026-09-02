هنرمند اهل سیریک در جریان جنایت شب گذشته دشمن در سیریک مجروح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، ضمن تسلیت به خانواده گرامی شهدا و آرزوی سلامتی برای تمام مجروحان جنایت جنگی آمریکا در شب گذشته که یکی از هنرمندان جوان و فعال سیریک نیز در میان آن‌هاست، گفت: حمله وحشیانه آمریکا به آیین شادی و سرور مردم یک معنا بیشتر ندارد دشمنی با انسانیت و هراس از میدان‌داری مردم.

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وی افزود: محمد ملاحی جوان هنرمند و فعال عرصه موسیقی بومی و نمایش سیریک در جریان جنایت هولناک شب گذشته از ناحیه کتف و پا آسیب دیده و هم‌اکنون تحت عمل جراحی قرار دارد.